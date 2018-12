Diario de un snob

*El Hospital de la Santísima Trinidad, una de las instituciones de más tradición.

*Hoy hace 122 años que fue fundado por la Rvma. Madre Vicentita Gómez.

*En el belicoso barrio de El Carrizal (hoy Avenida Libertad) se fundó Hospital y Parroquia.

*La noticia triste de la semana el deceso del Dr. Mario Rivas Souza.



De entre las antiguas ciudades de México, si no es que de toda América, GUADALAJARA ocupa un sitio de honor no solo por los personajes de “presumir” que ha dado esta tierra como ya mil veces hemos enumerado; sino también por aquellos que por su originalidad, locura, extravagancia, genialidad y fama, llegaron a constituir auténticas leyendas (vg. el charro más bragado como lo fue El Remington). Y como toda antigua capital además está llena de historias de amores prohibidos, palacios y casonas con o sin fantasmas, consejas y cuentos de aparecidos que las criadas y nanas cuando niños nos contaban con lujo de detalles. Así en el Barrio que hoy habitamos y que es una extensión de la Col. Americana existieron unas huertas muy famosas llamadas de “Los Pericos” pero en derredor eran unos llanos con algunas casuchas y entre los carrizales que bordeaban el antiguo arroyo del Arenal. Justo allí y dada la cercanía de la prisión Escobedo deambulaban gentes de mal vivir, ladrones de toda laya y criminales que se amparaban en donde podían. Donde hoy se levanta la Parroquia de la Trinidad fue el sitio donde ejecutaron al fin a un (dicen) tremendo bandido (no, no era político) con un ordinario apodo. En calidad de purificar ese sitio y ¿el barrio entero? (cosa que aún dudamos dada la mala leche y majadería de la mayoría de los que viven por aquí) o como quien dice en calidad de “desagravio” se construyó la Iglesia de la Trinidad hacia 1881, en buena parte gracias a la magnificencia de Doña CATALINA TOVAR, poco antes y a instancias del cura Don AGUSTIN BEAS y después del destierro de las HERMANAS DE LA CARIDAD y las leyes de Reforma hacía falta un otro hospital. Es así que se establece el hospital primero en un maltrecho local junto al PUENTE DE LAS DAMAS, un buen día una paciente jovencita DOROTEA CHÁVEZ. La que en pago a su salud recuperada decide formalizar su vocación religiosa y se convierte en LA MADRE VICENTITA y es entonces que dedica su vida a la construcción del HOSPITAL que nos ocupa con ayuda de las encopetadas Damas que asistían a las CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAUL (y a las que más de alguna vez las puso en su lugar) o con la ayuda de las SIERVAS DE JESÚS SACRAMENTADO que rebautizó como SIERVAS DE LOS POBRES... El Hospital de LA TRINIDAD acabó siendo una realidad y ha sobrevivido estos casi 125 años gracias a la MADRE VICENTITA. Falleció en 1949 después de una azarosa vida dedicada al servicio del prójimo... ¿quedarán aún MADRES como la Rev. VICENTITA? ¡Pues que nos digan donde! Y por último falleció todo un caballero, un aristócrata en toda la extensión de la palabra pese a su profesión que le llevó a ser considerado y respetado como el mejor médico legista del país... Me refiero claro al Dr. MARIO RIVAS SOUZA, de un intachable prestigio como asertivo y atinado en tantos casos que le toco atender. Fiel heredero de aquellos Dres. del S. XIX como ya no se encuentran en este convulsionado mundo... Descanse en Paz tan eminente gloria de las ciencias forenses.