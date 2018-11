Diario de un snob

*Plagio... robo... ¿O cómo llamar al trabajo fotográfico de años?

*Una famosa imagen tomada por nosotros en un “mano a mano” Salma Hayek y María Félix.

*Nulo respeto al periodista y/o fotógrafo aun en “ Vanidades”.

*Lamentable deceso de VICENTE ARREGUI.

Sabemos de antemano que en un país como MÉXICO, grandioso en muchos aspectos, puede ser una desgracia el trabajar por vocación y corazón en todo aquello en que esté involucrado el arte en cualquiera de sus formas. El que antiguamente un miembro de casa “honorable” se dedicara a filarmónico o alguna hija doncella casara con un poeta, era sinónimo de tragedia y, de entrada se le auguraba a la pareja el peor de los futuros. Hoy en día las cosas parecen no haber cambiado mucho y encima de todo, la tecnología ha venido en buena forma a empeorar muchísimo la noble tarea del artista. En fin, nada nuevo y el respeto al trabajo fotográfico por sobre todo si es fotoperiodismo social ni se respeta ni se valora. Y todo mundo cree que le hacen un favor al artista de la lente... cuando es todo lo contrario. Llevamos en este medio ya 35 años y en fechas más o menos recientes comenzamos a notar situaciones que más que nada parecían ser un auténtico saqueo de archivos, libros y fotografías. La conclusión a nuestras sospechas nos la dio la que fuera amiga nuestra la admirada MARÍA FÉLIX al insospechadamente adquirir hace un par de meses la revista VANIDADES dedicado a la gran estrella. Mayúscula sorpresa al ver en la pág. 119 una de las imágenes que les tome únicamente. Yo a MARÍA FÉLIX y a SALMA HAYEK en abril de 1999 durante una cena de gala en Palacio de Bellas Artes en CDMX que la firma parisina CARTIER daba como homenaje a la FÉLIX y en aquella esplendida exposición de joyas únicas entre otras las que se le diseñarán expresamente a MARÍA. Nadie más tomó fotos cercanas de la diva excepto nosotros por estar sentados en una de las mesas de honor justo frente a ella y nos acompañaba esa noche ANA LUCÍA DE TERESA. Resumo, al paso del tiempo las fotografías adquieren importancia según la notoriedad de los retratados pero de nadie más son las fotos sino del FOTÓGRAFO que las realizó, no de quien aparezca en ellas. Las imágenes de revistas y periódicos muchas veces les pertenecen si el fotógrafo trabaja expresamente como tal y bajo algún contrato donde esto se especifica. Nuestro caso bien distinto pues desde que arranque mi carrera periodística yo mismo escribía las notas como (hasta hoy lo hago) tomaba las fotos. De tal manera que cuando nos comenzaos a dar cuenta del extravió de imágenes coincido con distintos “amigos”... el que quería una foto como recuerdo de algún evento... otros más atrevidos que “porque estaban pensando hacer un libro”... aunque en su vida hayan leído uno solo. Otros de plano (estos una pareja chico/chica del DF) que ya contaban con mis fotos y que no les fuera a fallar. Como si yo fuese un banco de fotografías y encima de todo gratuito. Más sin embargo cuando las cosas se piden y no se toman a la mala cabe la posibilidad de obsequiarles o prestarles lo requerido... Pero el que entren a una casa en forma arbitraria y muchas veces disfrazados de dizque amigos es absolutamente intolerable. Así se nos han “extraviado libros irrecuperables como fotografías” y en un país como el nuestro en el cual un libro muchas veces les parece más un estorbo ¿qué se puede pensar de las fotografías? Mucho más difíciles de convertirlas en algo más tangencial y más aún en registrarlas, aún en el caso este en el que yo firmaba y firmo mis artículos con mis propias fotografías. Vaya tarea de todos artistas o de los que nos interesamos por hacer de este mundo un sitio más vivible y aunque tengamos que recurrir continuamente a echar mano delos recursos de la nostalgia... De último momento desaparecieron las fotos principales que hace años les tomé a ALFONSO CUARÓN, SALMA HAYEK, ALEJANDRO GLEZ. IÑÁRRITU y su esposa que fuera gran amiga la adorable, MARÍA ELADIA HAGERMANN, en la premiere en Los Ángeles de la cinta “Y tu mamá también”... como suele suceder sustrajeron los negativos y las fotos principales... eso sí, dejando el sobre que las guardaba. Ya veremos si van a parar a GETTY IMAGES, FUNDACION TELE....SA... o a alguna colección particular. Falleció en días pasados VICENTE (“chente”) ARREGUI gran personaje de esta notable familia tapatía quienes se encuentran de duelo. Nuestro más sentido pésame a quien fuera su esposa la queridísima ANITA y por sobre todo a su hija MARIANA quien, a pesar de que la vemos poquísimo sigue siendo para nosotros una de las chicas con el espíritu y corazón más noble y bello que hayamos conocido... misa in memoriam hace unos días en la Iglesia del milagroso SAN JUAN MACÍAS en los rumbos de Avenida Acueducto y ante medio Guadalajara conocido... Descanse en paz.