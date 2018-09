Diario de un snob

*“Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes” impecable y bien logrado primer tomo..!!

*Nos vino a la mente el rescate de la poetisa Domitila Preciado de González.

*Su modesto pero elegante y hasta exquisito libro de versos se publicó en 1938.

*Llevó como título “Flores de Invierno” con una artística ilustración en su portada firmada por “Ordaz”.

*De último minuto nos informan del lamentable fallecimiento de Adriana Gonzalez-Gortazar...!!



Y el recientemente publicado libro “Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes” en su primer tomo: “Mujeres en las Artes”, nos viene a demostrar que se pueden realizar impecables ediciones aquí en Guadalajara. Publicado por dos importantes instituciones como lo son EL COLEGIO DE JALISCO, que actualmente lo preside JAVIER HURTADO, y EL INSTITUTO JALISCIENCE DE LAS MUJERES, dirigido por ERIKA LOYO BERISTAIN, y como autoras del mismo LILIA BAYARDO y ANGELA KENNEDY las que se dieron a la tarea de recopilar de una forma meticulosa tanto a muchísimas tapatías destacadas, como otras más que aunque no nacieron en esta Guadalajara aquí desarrollaron su vida y su carrera. Abarcando a auténticas leyendas como la notabilísima pianista ELENA PADILLA MERINO que CHABELA VILLASEÑOR... LOLA ÁLVAREZ BRAVO ... Que la impactante LUPE MARÍN....o la exquisita “prima ballerina” LAURA URDAPILLETA y la gran ISABELA CORONA considerada en su tiempo como la mejor actriz mexicana... La lista de figuras es enorme y aunque hay omisiones seguros estamos que son involuntarias y según sabemos vendrá un tomo más que abarque más áreas en las cuales las tapatías han descollado además de por su belleza. No olvidemos que en esta parte del “paraíso” la mujer ha tenido una importancia por demás capital y esto nos viene de siglos y siglos de tal suerte que aún y todo en la “tierra de los Charros” las mujeres son las que siempre tienen la última palabra y, han sabido sacar la casta como ningunas!! De leer y disfrutar este primer volumen me vino a la mente la poetisa DOMITILA PRECIADO de GONZÁLEZ la que hace ya ochenta años publicara un bello libro de versos intitulado “FLORES DE INVIERNO” en lo que llamamos “edición de autor” pero de una calidad y diseño que aun para los estándares actuales y la alta tecnología imperante resultaría un buen libro!! La cubierta nos ofrece un dibujo/grabado firmado por “Ordaz” y la tipografía y selección de papel no tendría nada que pedir a los mejores libros de su género de antaño y hogaño .La autora dedica el mismo a: OFELIA, GRAZIELLA, BLANCA, IRMA, ALMA, SYLVIA ..! He ahí mis amores! lo que yo sea, será la herencia de mis hijas, este libro es para ellas Domitila Preciado de González, Guadalajara, Jal. Enero de 1938. A leguas se nota que fue una adelantada a su tiempo pues incluye un buen retrato suyo (que de otra forma jamás hubiésemos sabido cómo fue la autora) y con el devenir del tiempo supimos que es la bisabuela materna de la notable familia LANDEROS VOLQUARTS ,lo que nos hizo recordar particularmente a BLANCA e IRMA GONZÁLEZ PRECIADO a quienes quisimos casi con veneración y cual hadas madrinas nos guiaron en muchas decisiones infantiles/juveniles ...!! Como esta poetisa que hoy rescatamos tal vez a través de eso que los ingleses llaman “ serendipity “ de las aras del olvido valdría la pena realizar un más exhaustivo encuentro de aquellas mujeres que arriesgando todo se dedicaban al menos a escribir!! Ya no digamos a publicar!! En un tiempo en que la IGUALDAD DE GÉNERO no existía ni siquiera por su nombre !! Vaya desde aquí un homenaje a DOMITILA PRECIADO DE GONZÁLEZ y a todas aquellas mujeres más que aún permanecen cubiertas bajo el manto del olvido...

P.D. De último minuto recibimos la noticia del fallecimiento de esa queridísima amiga que fue ADRIANA GONZÁLEZ GORTAZAR quien en su momento se casara con el Ing. ALDO CORDOVA FERMANNI... Y cuyos hijos ALDO, ADRIANA y ÁLVARO tuvimos una amistad casi de hermanos al igual que con el resto de sus primos...desde aquí nuestro más sentido y profundo pésame a tan queridísima familia!!