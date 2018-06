Diario de un snob

Y como lo habíamos señalado en una de nuestras anteriores entregas volvemos a retomar el tema de la importancia que tuvo SAN BLAS Y TEPIC para el desarrollo de nuestra GUADALAJARA... y que a partir de fines del siglo XVIII nuestra ciudad paso a ser la segunda ciudad en importancia. Al haber vivido de muy pequeños en la hoy capital de Nayarit guardamos muy gratos recuerdos de una pequeña ciudad, compacta y bien organizada y con un paisaje extraordinario y de un verdor eterno. El Cerro de San Juan y en dirección a Guadalajara el volcán del Ceboruco y el Sanganguey. A mitad de los años 60’s aún no había televisión y los únicos que poseíamos una éramos nosotros que al movernos de esta urbe a aquella pequeña ciudad la llevamos consigo. De todas formas no era necesaria pues los niños jugábamos en el Jardín San Román frente a Palacio de Gobierno. Nuestros primeros amigos los CRUZ ORTIZ a su vez se unían los VELARDE probables descendientes de aquel Capitán del Puerto y parientes del BURRO DE ORO... La calle donde vivimos por poco más de cinco años era en su momento un muy buen domicilio... Como vecinos en la esquina los GANGOITI primos de los FDZ. DEL VALLE tapatíos… Frente teníamos a Don SERGIO HERRERA HERMOSILLO y doña LUZ VALDIVIA de HERRERA, su hija menor LUZ DEL CARMEN fue una gran amiga y adelantada para su edad. SOFÍA su hermana era una belleza de parar el tráfico... A través de las travesuras de LUZ DEL CARMEN fuimos una mañana a saludar junto con su primo MAURICIO a la que tal vez era su abuela... no lo recuerdo a detalle pero era la dueña del señorial “HOTEL IMPERIAL” donde TOÑO mi hermano mayor había celebrado allí su desayuno de Primera Comunión. Al entrar a los aposentos privados de Doña MATILDE HERMOSILLO de HERRERA (o tal vez me confunda con los nombres) en el fondo del Hotel y dando a la calle de Lerdo nos transportamos súbito al siglo XIX. La dama de aspecto elegantísimo (al estilo de la célebre inglesa Edith Sitwell) recostada sobre su cama con dosel y apenas penetraban los rayos de luz... Pesados cortinajes de Damasco rojo, muebles victorianos, buenas alfombras, al centro pendía un candil de mil prismas... todo a media luz dándole un encanto que aún recuerdo con agrado... tibores Chinos de buena época, mudos testigos de una época de bonanza ya desaparecida. Los HERRERA HERMOSILLO y HERRERA DE LA PEÑA arribaron a Tepic al mediar el siglo antepasado de Guadalajara y dentro del grupo que les llamaban los “panameños”... Junto con otros comerciantes como Don MANUEL DE LUNA de quien anotamos “que no sabía leer ni escribir” refiriéndonos más bien a que no era una persona con carrera, pero fue uno de los más hábiles comerciantes refiriéndonos no en sentido literal... más bien a que no era una persona con carrera, pero fue un comerciante tan notable que destacó como el personaje más rico de su tiempo en Guadalajara y lo que comprendía Jalisco.

La ciudad de TEPIC mantenía aun su aspecto netamente colonial con unas casonas maravillosas muchas de ellas aún en pie como el PALACIO FENELON con una escalinata y domo de vitrales franceses de lo más exquisito. Cerca vivía también Doña EMILIA ORTIZ gran artista y con gran estilo. Los viernes por las tardes las señoras de “sociedad” se reunían en los salones del CLUB DE LEONES a jugar a las cartas en aquellos famosos TE-CANASTA allí —incluida mi madre— se daba cita el Who’ is Who Tepiqueño al no haber muchas distracciones sociales esos TES eran las oportunidades en que las “elegants” chismorreaban, jugaban, fumaban y podían lucir sus trajes sastres, con aquellos chongos como nidos de abejas y las infaltables pulseras de oro con sus “semanarios” o monedas de lo mismo que al barajear las cartas sonaban con aquel sonido del oro de 18 k... Para los niños las funciones de cine que se daban todos los Jueves sin falta en el antiguo Colegio México, el único que había de monjas, entonces ubicado en las calles de Zaragoza... Allí todos los niños “conocidos” como si fuese Kermesse asistíamos con nuestras mejores galas. La programación podía variar entre alguna película de corte infantil como “El Gato con Botas” o alguna juvenil que gustaban más con actores como CÉSAR COSTA, PATRICIA CONDE, ENRIQUE GUZMÁN o la popularísima ANGÉLICA MARÍA. Así en el patio de la vieja casona convertida en Colegio y en bancas de madera se llevaba a cabo la proyección. Sin faltar amigos y compañeros del COLEGIO COLÓN y después de la Escuela TIPO... EDUARDO ROMANO nuestro gran amigo junto con JORGE (creo) CUEVAS ZEPEDA... o los CASTRO VIZCAINO... CASTILLO que era un As para manejar la cuerda y hacer suertes charras... Las niñas HARO nietas de un Alcalde de la época... MARIO GANGOITI... nuestros también vecinos los IBARRA ANAYA o las chicas RODRÍGUEZ LLAMAS... los BEREACOCHEA...las chicas QUIÑONES hijas de un doctor o las ABUNADER ESPINO... O amigos de mis hermanos como los ONTIVEROS Y los RETES... los SIMANCAS… los ÁVILA LEPE... Al dar vuelta de la esquina vivía en una porfiriana y muy bella casona LA VIYDA DE FLORES como le conocíamos y casi enfrente el Dr. CUESTA BARRIOS y su elegante esposa... Los MENCHACA vivían a dos cuadras en la calle Veracruz cerca del Cine AMADO NERVO donde antaño hubo un bello teatro... Allí los días de estreno o los Domingos todo TEPIC se daba cita y en los intermedios se socializaba y los más grandes flirteaban... Otros grandes amigos que les perdí la vista de apellido ZAVALA, otro más PARRA que vivía por la calle Miñón... PABLO VILLASEÑOR... los hermanos HERNÁNDEZ JOSEPH... los PADILLA hijos de un notable optometrista...

En la época a que me refiero Tepic era en cierto modo cosmopolita pues la famosa Cigarrera la Moderna contrataba personal extranjero recuerdo a amigos de mis padres a la familia CARUSCHI italianos con dos bellas hijas o los ZINMMERMAN suizos o alemanes... tardes de catecismo... De juegos en la calle... Tardes de cine con 3 películas del tipo de LA GRAN FAMILIA y LA FAMILIA Y UNO MAS... Meriendas o desayunos en LA TERRAZA con un pay de queso y una leche malteada... Cuentos de espantos con alguna de las dos criadas que había en la casa (Así se les llamaba y jamás en despectivo)... Ir a comprar cuentos de historietas en el Portal de LA BOLA DE ORO con AURORA quien recibía las mejores publicaciones... Al lado MARIA DE WU con su mercería y más adelante las ricas donas azucaradas de FELIPE o los grandes amigos de mis pares los MEZA con su tienda LA MARIPOSA… Los preparados de frutas idénticos a los de Guadalajara pues la gastronomía era muy similar como lo eran las costumbres y la sociedad pequeña pero educada y hasta refinada... EL CISNE una especie de abarrotera fina al lado de los abogados SAUCEDO... Los helados FROSTY y las paletas PIKIS... El ISTETETE un caramelo que se vendía solo por las noches con un pregonero... ¿Qué quedará de todo esto? Hace mucho que no volvemos... ¿Qué será mejor dejar los buenos momentos en su sitio y tiempo... o volver y ver que quedo de todo aquello que nos tocó vivir?