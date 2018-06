Diario de un snob

*Puerto Vallarta celebra su centenario como Puerto y bajo este nombre.

*Un homenaje a su fundador en 1851, Don Guadalupe Sánchez Torres.

*Don Justo Gómez Sánchez y la familia Padilla Gómez entre los notables descendientes.

*Inolvidable la mágica presencia de Elizabeth Taylor y Richard Burton en Vallarta.



Y hace apenas unos días que PUERTO VALLARTA estuvo de “manteles largos” pues el Puerto celebró sus 100 años de haberse constituido como un municipio y de llevar el nombre por el que se le conoce internacionalmente como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Antiguamente llamado Rancho de Las Peñas de Sta. María de Guadalupe es a partir del 31 de Mayo de 1918 que se decreta el cambio de nombre a una población pequeña pero que le auguraban gran futuro comercial, al no estar en boga aún en México el turismo de playa, se eleva a calidad de Puerto... y vaya que acertaron pues quién pudiera haber imaginado en esa fecha que al paso de los años se convertiría en uno de los grandes destinos de playa más importantes a nivel mundial. Las Peñas fue fundada por Don GUADALUPE SÁNCHEZ TORRES, quien procedente de Cihuatlán arribó al bellísimo sitio y se instaló con su esposa Doña AMBROSIA CARRILLO de SÁNCHEZ procreando una muy numerosa familia BLAS, ONOFRE, ESPIRIDIONA, DOMINGA ROSARIO Y ADELAIDA... de todos los hijos tal vez la que más nietos le dio fue ROSARIO y de los cuales se desprende buena parte de los que hoy son una especie de “vieja guardia” o auténticos vallartenses, a saber ROSARIO SÁNCHEZ al casarse con un joven GÓMEZ tuvo como hijos a GUILLERMO, CARLOS, RODOLFO, FERNANDO, ROBERTO, ARTURO, HÉCTOR, JUSTO, RUBÉN, CARMEN, ELISA y JOSÉ GUADALUPE GÓMEZ SÁNCHEZ... Así don GUADALUPE SÁNCHEZ antes de morir en 1924 tuvo la dicha de ver crecer a su numerosa familia y otras más que llegaron de distintos puntos a instalarse a tan bello lugar. Nos tocó en suerte conocer de muy chicos a Don JUSTO GÓMEZ en cuyo bonito apartamento a una cuadra de la Plaza Principal pasamos con nuestros hermanos un par de tórridos veranos y más tarde conoceríamos la familia PADILLA GÓMEZ también de la línea directa del fundador de LAS PEÑAS a través de ARTURO PADILLA GÓMEZ quien fuera un gran amigo y compañero en la añorada PREPA UNO o PREPA DE JALISCO. Sería extensísimo anotar a detalle a tanta gente auténticamente de Puerto VALLARTA que conocimos en una época que íbamos continuamente. Recuerdo a las hermanas RUELAS, a los BAUMGARTEN, los SANTANA ROMERO, los GUEREÑA, los RESÉNDIZ, los JOYA, los WULFF, los CAWOOD y tantos más. Recuerdo nuestro primer viaje familiar en avioneta a través de Mascota y al llegar a pesar de que éramos unos niños aún me impactó la belleza silvestre y elegante a la vez del lugar... lo que hoy llaman “Shabby Chic”... recuerdo un bello hotel en pleno cerro y a unas cuadras arriba del Malecón... Hotel Cuatro Vientos y su restaurante “Chez Helen”... el restaurante “Las Margaritas” en una bella casona con patio... un club o “boite de nuit” (como se les llamaba)... el “Jack Mediterráneo” o una especie de supermercado con toda clase de mercadería con un nombre simpático: “El Gato Marinero”... las múltiples huaracherías y los comodísimos mocasines “Vallartas” de suave piel de cochino que impusieron una moda en los 60’ y 70’s... un sitio como mágico a los ojos de los que éramos entonces niños llamado “La Isla” con una gran palapa rodeada se agua... una tarde al anochecer nos tocó ver a la pareja de moda que habían lanzado a la fama a este puerto jalisciense, claro que eran LIZ TAYLOR y RCHARD BURTON... En los equipales que había casi sobre la acera del HOTEL OCÉANO tomando tequilas y un trio cantando, rodeados de algunos amigos extranjeros... Se nos quedó grabada la imagen de esa bella actriz que acabaría siendo la última reina de Hollywood y además quien iba a pensar que una tarde en el TEATRO DEGOLLADO aquí en Guadalajara la volveríamos a ver sentados justo atrás en luneta durante un festival de baile moderno que daba no recuerdo que academia de ballet, acompañada del que años después fuera un gran amigo el notable y simpatiquísimo VÍCTOR GONZÁLEZ-LUNA... Cúmulo de recuerdos de una especie de “discoteque”... creo se llamaba el TIBERIUS... otra más sobre el Malecón llamada el STONEY con una música sensacional... pero una que en verdad revolucionó en su momento el sonido y la música DISCO en su apogeo lo fue LEONARDOS, enclavada en el Hotel Holiday Inn y que era sucursal de una del mismo nombre en San Juan de Puerto Rico... después vendría CAPRICCIO y el CITY DUMP las que competían por la mejor clientela joven e internacional como sucedía con el CASABLANCA y el CARLOS O’BRIANS en pleno Malecón... Un sitio de sueño también: EL GARZA BLANCA ubicado en lo que era apenas un tramo de la carretera que iba a Barra de Navidad y Manzanillo. Exquisitas cabañas de palapa ¡y una playa fantástica! No creo que mucha gente lo recuerde pero era un sitio único al igual que años después lo fuera el restaurante EL SET con unas vistas a la BAHIA DE BANDERAS únicas. Y para concluir otro sitio que hizo época... el CHICOS PARADISE sin olvidar también al más exclusivo lugar como lo fue y tal vez lo sigue siendo LOS TULES que la visión de un gran señor como lo fue JUAN GARCÍA-SANCHO, tuvo a bien crear con un gusto exquisito. Pero hay tanto que anotar y recordar sobre este maravilloso lugar que sigue siendo PUERTO VALLARTA que continuaremos... Por hoy, ¡corte!

Celebración. Con motivo del reciente centenario de que el antiguo poblado de Las Peñas de Sta. María de Guadalupe fuera elevado a la categoría de municipio y se le cambiara el nombre al actual Puerto Vallarta, publicamos unas fotos inolvidables de nuestro archivo... como la inolvidable Elizabeth Taylor, la última gran reina de Hollywood quien junto con su pareja Richard Burton lanzaron a la fama mundial este auténtico paraíso del Pacífico. Aquí les vemos de lo más chic acompañados por el entonces pequeño Héctor Toledano (a quien estuvieron a punto de adoptar), paseando a sus perros por las calles del pueblo y ella “muy casual” toda en blanco y muy a la moda de la mitad de los 60’s... con sus zapatillas Roger Vivier.