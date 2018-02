Diálogo circular

La cadena especializada en noticias CNN ofreció una plataforma pública y televisada a las víctimas del tiroteo ocurrido en Florida y de inmediato los estudiantes exigieron respuestas y acción por parte aquellos que tienen el poder de hacer cambios significativos en las leyes.

Los estudiantes fueron particularmente duros con el senador republicano por el Estado de Florida, Marco Rubio. Se le cuestionó si volvería a aceptar donaciones por parte de la Asociación Nacional de Rifles (NRA) y para la decepción de los presentes el senador se negó a dar una respuesta concreta.

La discusión lamentablemente no va a cambiar si no se ataca el tema de fondo. El Partido Demócrata no ha logrado compartir su mensaje al otro lado del pasillo legislativo.

Las soluciones las tienen los políticos a la mano, sólo es necesario conciliar y transmitir un mensaje de sentido común. Desgraciadamente el liderazgo de los Estados Unidos obedece y trabaja para beneficio de este grupo especializado que fondea con millones de dólares campañas políticas alrededor del país.

Hasta que no se prohíban, limiten o regulen las donaciones a los políticos, nuestro país vecino continuará operando con el beneficio de aquellos grupos o individuos que aportan el dinero necesario para conquistar el electorado.

La Asociación Nacional de Rifles en Estados Unidos cuenta con más de cinco millones de miembros activos, pero los recursos con los que logra influir en las decisiones provienen de las grandes empresas dedicadas a producir armas, no con dinero público.

En una muestra más de la ignorancia del presidente Trump, Donald asegura que tomará acción y que los cambios se concretaron; sin embargo, cuando en las calles de la capital estudiantes protestaban gritando “no más armas”, Trump propuso armar y entrenar a los maestros como medida de prevención.

Estados Unidos tiene más de dos millones de maestros registrados, imagino que para los fabricantes de armas este nuevo mercado seguramente será atractivo y por consecuencia, aunque parezca ficción la medida podría ser aprobada. El discurso tiene que cambiar por parte de los demócratas si pretenden conseguir reformas que salven vidas.

dossierinformador@gmail