Día de impuestos

Ayer martes 17 de abril se celebró en los Estados Unidos el Día Nacional del Impuesto y para festejarlo el presidente de nuevo se negó a demostrar sus declaraciones. Desde que Donald Trump anunció que buscaría la presidencia, los medios y el electorado han exigido al ahora presidente que compruebe sus ingresos. La revelación de esta información ha sido costumbre en las administraciones previas, aunque no es mandatorio, se considera una muestra de buena fe, honestidad y transparencia.

Trump aseguró en 2014, cuando su candidatura era percibida como una broma, que cooperararía con las autoridades competentes y revelaría su declaración anual; sin embargo, desde ese momento sólo hemos escuchado pretextos y excusas. La primera razón por la cual el presidente se negó a revelar la información fue que estaban sus empresas bajo una auditoria por parte del servicio interno de ingresos (IRS), pero esa actividad no prohíbe el compartir información, Richard Nixon declaró sus ingresos en circunstancias similares en 1973.

En esta caótica administración de los escándalos, mentiras y ofensas tienen una corta expectativa de vida, en el mundo antes de Trump sólo una de las noticias que conocimos la semana pasada hubiese sido suficiente para conmover una presidencia. El no revelar la información no me parece relevante, lo que sí es preocupante es cómo el pueblo americano está tolerando la presidencia. La única medalla tangible obtenida en lo que ha operado esta administración fue la reforma fiscal, si Donald revela su información sería el mejor momento para demostrar que la nueva ley funciona en beneficio de la clase media, pero conocemos que los recortes tributarios benefician en su mayoría a los más acaudalados, Donald estaría cometiendo un suicidio político.

Los pretextos se le acabaran al presidente y estoy convencido que nunca conoceremos los números reales sobre su situación fiscal, no porque no pueda, sino simplemente porque no quiere. Desafortunadamente el pueblo americano no parece estar cobrando facturas por las mentiras de Donald Trump, así que sin costo para el presidente su posición nunca va a cambiar.

