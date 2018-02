"Desorden alimenticio"

Es increíble la cantidad de expertos con que convivimos, pareciera que en este mundo ya no queda gente “común y corriente” no, ya todo mundo es experto; si bien con diversos grados de sabiduría que va desde el simple experto, el super experto, el mega experto y recontra mega experto hasta llegar a la casi deidad absoluta. Y dígame si no, simplemente prenda usted su televisor, ese horrible aparato que según muchos de estos expertos dicen que es, entre otras cosas, manipulador de conciencias, instrumento de alienación, maleducador de niños, caja idiota y otras lindezas, -hay que hacer notar que el no tener televisor o el afirmar que no se mira da un cierto toque de intelectualidad- pero que, seamos sinceros, a muchos, muchísimos miembros del glorioso infelizaje nos encanta y el gran atractivo es que la tele parece ser un aparador de expertos, académicos y especialistas, cuya sapiencia dejo a la sabia opinión de mi solitario lector, y de pasada, no me echo la responsabilidad de opinar, ni afirmo por mi parte ser experto en el tema de los expertos, sino alguien que si pudiera ser experto en algo sería en dudar, porque no me checa, por algo, lo que estos opinan.

Si usted no tiene tele o si la tiene no la enciende, lo siento pero nuestra charla dominical estará muy limitada; pero, tenemos que partir de hechos, casi absolutamente aceptados -porque casi no hay cosas universalmente aceptadas- es que el promedio de vida hace pocos años era como de treinta años, a pesar de que los humanos de esa época ignoraban casi absolutamente todas las amenazas que había sobre su vida. Una señal de virilidad era no correr -la canción dice “ yo no soy cría de correlones” y ahora los expertos han descubierto que correr es buenísimo y a la mejor por eso ahora el promedio de vida es como de setenta años.

Pero el tema que ha roto todas las reglas es el tema alimenticio, encienda la tele y no tardará nada en aparecer, en cualquiera de sus niveles algún experto en cuestiones de comida y en descubrir que los mexicanos, estamos vivos de milagro, no es posible que comiendo como comemos sigamos con vida: y es que, la vida tapatía se basa fundamentalmente en un problema alimenticio, después de la navidad y de diciembre en que la mayoría de locales se enfrenta con los alimentos sin fijarse en si se ingieren alimentos sin beta caroteno y llenos de radicales libres y a pesar de ello iniciamos el año con el recalentado de fin de años, reyes y hasta la candelaria.

Después de escuchar a los expertos he decidido, para pensarlo mejor, salir a buscar una seño -de esas que sacan cena en las esquinas- y elaboran gorditas de manteca, ultra fritas. Desde luego con un refresco ligth. Ah y espero que el pasado viernes haya gozado, contra la opinión de los expertos, de los tamales de la Candelaria.

YR