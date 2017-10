Derecho a la autodeterminación de los pueblos

Esta semana ha sido uno de los temas centrales el referéndum celebrado en Cataluña en donde se preguntaba si que quería que esta región fuera una república independiente. Y ha dado mucho de qué hablar, más que por el fondo del asunto, por la abierta estupidez con la cual actuó el gobierno de Rajoy que envió a sus policías a impedir – sin lograrlo – se llevara a cabo la elección y a agredir a aquellos que le presentaron alguna resistencia, lo que provocó que se viera en todo el mundo a policías golpear a gente inerme, en muchas ocasiones ancianos y mujeres.

Esto, condenable siempre que no exista proporcionalidad de la agresión, lo que logró es que un acto que ya había sido privado de efectos jurídicos por el Tribunal Supremo, sirva de bandera para acercar a Cataluña a su independencia.

Sin embargo, todo este asunto debe atenderse prestando atención a las muchas aristas. En primer lugar, el reino – repito la palabra reino – de España se formó por una serie de alianzas entre otros reinos; si usted se fija en el escudo verá al reino de León, al reino de Castilla, al reino de Navarra y finalmente, si usted no está particularmente familiarizado con España aquella sección que piensa es Cataluña no lo es, es el reino de Aragón, del cual Cataluña era solamente una parte.

Esos reinos fueron uniéndose mediante alianzas por las cuales el poder central pactaba el respeto a determinados derechos mediante los llamados fueros, los cuales variaban de región en región y a los cuales estaban sujetos los reyes. Por lo mismo, cada reino integrante de España contaba, por así decirlo, con un régimen jurídico particular a cambio de perder soberanía en favor de ese poder central.

Ciertamente con la guerra de sucesión española, en que Borbones y Austrias disputaron el poder, se castigó a los fueros aragoneses – de los cuales Cataluña era solamente una parte – por haberse aliado con el bando perdedor. Esto supuso que el fuero original se modificara perdiendo peso las instituciones locales en favor de la corona en Madrid.

Por lo demás, es de decirse que propiamente Cataluña por sí sola nunca ha sido seriamente independiente, y si bien es innegable que cuenta con rasgos culturales propios, como lo es un idioma particular, instituciones políticas y – de forma muy parcial – una historia propia, no es una circunstancia particularmente diferente de la que han tenido otros miembros de España como pudieran ser los gallegos, asturianos o vascos entre otros.

Sin embargo se aduce, alejando los mitos de historia de uno y otro lado, que existe el derecho a la autodeterminación de los pueblos, por lo que aquí habría que plantearse las siguientes preguntas relativas a la secesión:

¿Deberían votar todos los españoles? Si la respuesta es que solamente los catalanes habría que preguntar, dado que Cataluña se forma por cuatro provincias ¿Cada una votará si se separa o se queda o votan las 4 en bloque? Esto, pues la población está concentrada en Barcelona y quizá otras de las provincias no desean salir de España o no desean ser parte de una república y quieran constituirse como reino o cualquier otra forma de gobierno; ahora bien, de los votantes ¿votarán solo aquellos que tengan sangre catalana o todos los españoles que vivan en Cataluña? Si votan solo los de sangre catalana ¿podrán votar aquellos catalanes que no vivan en Cataluña o aquellos descendientes de catalanes por ius sanguini?

Como se ve, las respuestas a estas preguntas estarán marcadas por nuestras filias o fobias y en todo caso resultarán en ejercicios poco democráticos en los que lo que se busque sea imponer la voluntad parcial, tanto para un lado como para el otro. Lo que es indiscutible es que el torpe actuar del Partido Popular movió la discusión a otro plano y les hizo el caldo gordo a aquellos que quieren separarse de España.