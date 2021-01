Democracia, en riesgo en Estados Unidos

Los políticos serios y los analistas, así como todos aquéllos que creen en la democracia, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, no dejan de ver con preocupación el sainete orquestado por Trump y su camarilla de incondicionales, para descalificar las recientes elecciones en que Biden obtuvo la presidencia con una votación que fue récord histórico. Por supuesto que el intento es inútil y muy tendencioso, dado el atavismo de Trump hacia el fascismo, inspirado en su admiración enfermiza por Hitler y su misma condición patológica que le impide ver y admitir la realidad de su derrota estruendosa en los recientes comicios.

El riesgo es, como algunos analistas lo señalan, que un grupúsculo de republicanos, más interesados en su chambismo político y temerosos de que Trump los ataque al no apoyarlo, están provocando una seria situación de riesgo en contra del sistema democrático en su país, que todos reconocemos y admiramos como el menos defectuoso en el mundo, apoyados por medios de comunicación mediocres algunos y otros mal intencionados como Fox News, todos ellos admiradores e instrumentalizados hacia una dictadura de extrema derecha y siguiendo al pie de la letra las tácticas de Hitler, consistentes en mentir y seguir mintiendo confiados en que la gente menos pensante terminará por aceptar como verdad absoluta esas mentiras reiteradas hasta el cansancio, sistema óptimo para adoctrinar y lavar el cerebro de gentes como poco criterio y dispuestas a seguir indiscriminadamente a los manipuladores que son esos extremistas ultraderechistas, interesados únicamente en conservar sus prebendas y beneficios que les proporciona el poder político que detentan, sin importarles la preservación del propio sistema democrático norteamericano, que sin duda alguna, atraviesa en estos momentos por su más dramática prueba. El mundo está presenciando azorado, este ataque a la institución más respetada y admirada, como lo es la democracia norteamericana. Confiemos en que podrá resistir y superar ese ataque, perpetrado no por enemigos externos, sino por una camarilla de ambiciosos políticos sin escrúpulos y carentes de todo sentido de patriotismo y responsabilidad histórica.

FILOSOFÍA COTIDIANA

Tú me acompañas, aún dormida

La magia literaria de Mario Benedetti nos lleva a reflexionar profundamente, aún con unas cuantas letras. Síganme y verán lo que he encontrado, en este pensamiento suyo: “Y cuando te dormís, y yo sigo leyendo entre cuatro paredes, algo ocurre: estás ahí dormida y sin embargo, me siento acompañado como nunca”.

Dicho en otras palabras: “Con tu existencia me basta”. Bástame saber, que al refugiarte en tus sueños, estabas consciente de mi compañía; casi como si me hubieses invitado a acompañarte en ellos. ¿Lo hiciste o no? ¡Qué importa! He entrelazado mis dedos a los tuyos, y deambulamos unidos, por tus sueños o en mi lectura, y más aún, cuando escribo… Sí, cuando estoy plasmando una idea -en el papel o el teclado- hasta te consulto, e imagino tus respuestas -tu sonrisa de conformidad o tu irónica crítica- y, o debo continuar así, suavizar la idea o enfatizar la crítica; pero también cambiar el rumbo, borrar y reemprender con nuevo propósito (no era por allí).

¡Qué grato es saberse o sentirse, acompañado!... Como cuando tú laboras, lees o escribes, te relajas viendo una película o una serie, y yo, en silencio te acompaño, consciente de que disfrutas lo que haces o tomas las mejores decisiones, y si acaso necesitas de mi escucha, comentario o apoyo de algún modo, me lo dirás e iremos juntos, para continuar o concluir; siempre de la mejor manera.

Sigue durmiendo: Tú, tranquila; disfruta de tus sueños… He concluido mi escrito, y en breve, te acompaño; aún en la distancia.

Por Uriel Eduardo Santana

MERCADOTECNIA

Política, economía y salud

Inmersos en cambios sustanciales está ausente la tranquilidad indispensable para transitar las elecciones en un plano realmente democrático donde imperen capacidad y honestidad con personajes ofertantes de verdad y esmero conducentes a la prosperidad con economía en todos los niveles sociales en un clima tangible de salud física y mental donde prevalezca la educación en los niveles a partir de la familia que derive a la asimilación de sistemas alcanzables de tecnología.

En el año recién iniciado existe la esperanza de lograr las metas propuestas para el rescate de vivencia tranquila alejada de violencia en un plan de trabajo digno con ingreso suficiente para el sustento de vivienda y salud.

Prevalecen las recomendaciones de cuidado personal con obediencia a la disciplina cotidiana que aleje virus nocivos en la pandemia, más allá de la vacuna preventiva que aún se encuentra en proceso de suficiencia e inmunidad.

Dios nos guarde de la discordia.

Por Carlos Cortés Vázquez

