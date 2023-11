Del presidente no quiere saber nada

La noticia no es que Marcelo Ebrard decidió quedarse en Morena, lo que dejó bien claro es que no quiere saber nada del presidente López Obrador y que se enfoca en buscar la presidencia en el 2030. Y es que hay que interpretar con mucho detenimiento lo que dijo en la entrevista que le hizo Joaquin López Dóriga en Radio Fórmula. Una de las preguntas fue clave: “¿No has visto al presidente ni lo has buscado?. No lo he visto desde que me despedí -cuando dejó la secretaría de Relaciones Exteriores-, ESTO ES SOBRE LO QUE SIGUE”. A buen entendedor pocas palabras.

Y al mensaje que López Obrador le envió la semana pasada cuando le mandó decir a Ebrard que de buscar otros horizontes era un “oportunista...ambicioso,...vulgar...politiquero...arribista...grillo...que no puede llamarse político”, sin hacer referencia al comentario, estableció que “Morena debería crecer como una coalición de fuerzas agrupadas en torno a un programa común, que es hacer un nuevo nivel de la Cuarta Transformación, pero para eso hay que respetar a todas las partes, invitar a los que no piensan como uno. El hecho que yo tenga un punto de vista o que vote en otro sentido, NO QUIERE DECIR QUE YO SEA UN TRAIDOR”. A buen entendedor, pocas palabras.

Y cuando López Dóriga le insistió sobre los motivos de su regreso, Ebrard fue contundente al señalar que “Yo decidí desde un principio apoyar, NO A UNA PERSONA, sino a un proyecto, una idea”. A buen entendedor, pocas palabras.

Y ahondó más sobre sus razones personales de mantenerse en las filas morenistas. “Primero, no me dijeron, te sometes o te vas. Hay consideraciones y reconocimiento a los errores cometidos -en los procesos internos en Morena para la selección del candidato presidencial- que se tienen que corregir; entonces hay que seguir luchando, siendo parte de esto...Porque tendría que tirar por la borda 23 años de trabajo”.

Y lo más importante para el excanciller, que buscará por tercera ocasión -como sucedió con López Obrador- llegar a la presidencia: Por supuesto, voy a seguir adelante...No soy ambicioso o necio, no. Soy tenaz y la tenacidad es la base del éxito”.

Afable, meditando las respuestas, convencido de sus respuestas, pero sobre todo de sus propósitos o intenciones, Marcelo Ebrard habló de su futuro -según dijo después de haber conversado en dos ocasiones con Claudia Sheiunbaum- y dejó muy claro que del presidente López Obrador NO QUIERE SABER NADA.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

