Decio el financiero

En la semana, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Decio de María, estuvo de visita en Guadalajara. Al término de un evento en Casa Jalisco, De María Serrano atendió a los representantes de los medios de comunicación ahí reunidos.

La punta de la madeja fue el proyecto que pretende eliminar el descenso y el ascenso por los próximos cuatro años; al respecto, el mandamás de la Femexfut ratificó su posición de desacuerdo

de la eliminación de los ascensos y los ascensos, pero aclarando que es asunto del Comité de Desarrollo, así como confirmando que él no tiene nada que ver.

Su perorata, que se fue tornando en una ponencia sobre proyectos de inversión y modelo de negocios, reveló que se está esbozando un proyecto de rediseño del futbol mexicano y que el tema de erradicar los ascensos y descensos es un simple apartado del mismo.

Lamentó que la información se haya filtrado, tal vez quienes urdieron el plan jamás se imaginaron la magnitud de la reacción de rechazo ¿En verdad Decio llegaría a pensar que semejante propuesta sería bienvenida y un dechado de popularidad? pero aceptó que el debate generado siempre será provechoso al enriquecerse con todo tipo de puntos de vista.

Decio reveló que, en el fondo, el Comité de Desarrollo trabaja en el rediseño del que llamó el “Modelo Mexicano” del que dijo no se parece a ninguno otro modelo ni europeo o de la MLS. Claro que nadie duda que le asiste toda la razón, porque como dice la canción, el balompié nacional es como es y no se parece a nadie. Y todos conocemos sus “peculiaridades” que lo hacen único e irrepetible.

Pero decíamos que el discurso de Decio se fue metiendo en los trasfondos económicos, comerciales e intereses, que para nadie es un secreto, son los que le dan sustento a éste y muchos otros proyectos más.

El presidente de la Femexfut empezó a hablar de la industria del futbol en México, desde la visión de unos cuantos que ejercen el control y a los cuales Decio irremediablemente se subordina. Estableció que los equipos de la Liga son para empresas y empresarios privados, que los gobiernos de los estados no deben intervenir para tener lo que calificó como un “Fair Play financiero” que según él no existe, cuando algunos clubes tienen la ventaja de contar con apoyos de los gobiernos de sus entidades federativas. Lo que ya no les sirve se desecha.

Habrá que ver el desarrollo de los acontecimientos, los indicios apuntan a una depuración del nuevo reglamento del “Club de Industriales” en el que se ha convertido la Liga MX para la inclusión de posibles nuevos miembros. Por supuesto la idea global es seguir velando por los intereses de unos cuantos, los mismos de siempre, ajustando lo que se tenga que ajustar.

Lo lamentable, que no sorpresivo, de lo dicho por Decio, es que los temas deportivos siguen desplazados de la agenda de federativos y dueños, cuya afición por las utilidades, inversiones, intereses y cotos de poder tiene atascado el avance deportivo.

A todo esto, además de para presumir ¿de qué le ha servido al futbol mexicano que su federación genere tanto dinero?