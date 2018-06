Debates y encuestas: rompecabezas sin resolver

Ni debates, ni encuestas de hoy cumplen con la importante función que antaño tenían de mantener al menos notificada a la población, pues si bien es cierto en los llamados debates de hoy se “sacan algunos trapitos al sol”, de debate de propuestas prácticamente no hay nada, dado el tiempo que se otorga a los participantes, por lo que más se asemejan a coloquios, pero sin la contundencia que estos implican. En el caso de las encuestas, los intereses económicos multimillonarios presentan todo tipo de resultados –dependiendo de quien las paga-, luego entonces, el rompecabezas sigue sin ser resuelto…¿quiénes ganarán?

Es lamentable la descomposición que se presenta desde hace varios años con las herramientas que antes sirvieron para que parte de la sociedad civil medio conociera a los candidatos a la presidencia de la república, las gubernaturas y las presidencias municipales, y como consecuencia pudieran ejercer su voto de manera informada y razonada.

Por razones obvias, hoy las personas se mantienen más ocupadas en lograr la manera de llevar el pan de cada día a sus hogares, aunque tampoco faltan quienes “viven” para complacerse –independientemente del ámbito en que se desenvuelvan-, por lo que los debates sostenidos entre los candidatos poco suman a la opinión de la sociedad, generalmente descontextualizada de los asuntos políticos, con todo y lo reprobable que ello sea.

En contraposición, los programas de televisión acaparan la mayor atención: luego le siguen los espectáculos en donde más de diez mil personas pagan boletos de 300 a tres mil pesos por una función de hora y media, cuando la queja es que hay tantos “Ninis” y sueldos tan bajos; no se quedan atrás los bares, cantinas, antros, cervecerías y demás lugares como estos, en donde también la erogación es considerable –la incógnita es ¿de dónde provienen los recursos?-.

APUNTE

En punto y aparte, aunque pareciera que no les falta razón a quienes afirman que no hay nada que celebrar (luego de que fuimos convocados el sábado próximo pasado por la Asociación Nacional de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión, A.C., para encomiar el Día del Periodista), la sola oportunidad de poder convivir un par de horas, es razón más que suficiente para fortalecer el entusiasmo y compromiso que significa tan importante oficio.

En lo personal, me dio gusto encontrarme con compañer@s con quienes hacía tiempo no coincidía, y otr@s más con los cuales convivo de manera más frecuente por motivos profesionales, así como con personajes que no tenía el agrado de conocer, cuyo trabajo es digno de respeto y admiración.

Agradecido por las atenciones prestadas por los miembros del Comité Organizador –compañer@s de diferentes medios, coordinados por Miguel Rivera Delgadillo-, entusiasta del periodismo y del fortalecimiento de un gremio de los más difíciles de poder conjuntar.

Un abrazo para todos.