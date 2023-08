Quien era presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, anunció que deja la contienda interna del Frente Amplio por México para la candidatura presidencial 2024. Al confirmarlo, declaró que todo su apoyo y el de sus simpatizantes va ahora para Xóchitl Gálvez Ruiz.

Hace unos pocos días eran abundantísimas las hipótesis, especulaciones y cálculos sobre lo que podría suceder en la carrera interna de la coalición de los partidos PAN-PRI-PRD. Una mañana había aplausos y sorpresa por el meteórico ascenso de Xóchitl y a la siguiente se hacían públicas las revisiones sobre por qué se debilitaba y perdía fuelle.

Hoy es casi unánime la opinión de que Xóchitl será la candidata del Frente Amplio. Dan por derrotada a Beatriz Paredes Rangel por razones tan simples como su trayectoria y su pasado priista y porque, aparentemente, ya no hay rival para la senadora Gálvez Ruiz.

Pero hagamos una revisión menos acelerada. ¿De verdad no puede ganar Beatriz Paredes? Es pregunta, no una manifestación de simpatía. En una revisión de esta competencia, la también senadora ha dicho siempre que se considera con conocimiento y arrestos para ser candidata y ser Presidenta; sus mensajes se caracterizan por su conocimiento puntual del país y los diferentes auditorios a los que se dirige. No le falta, tampoco, conocimiento puntual de las facultades legales y obligaciones del Poder Ejecutivo y además, expresa claramente su ideario sobre qué hacer con el poder, si accede a éste.

“Pero es priista”, dicen quienes consideran imposible que un personaje como ella tenga tales aspiraciones. Cierto… la marca PRI ejerce un peso en contra totalmente evidente.

Revisemos ahora los números. En Jalisco, por ejemplo, Beatriz Paredes reunió 14 mil 171 firmas de apoyo en el Frente Amplio. Fue la tercera aspirante con más adhesiones, sólo después de Xóchitl Gálvez y Santiago Creel. Al resto de los priistas les ganó por más de 10 mil firmas. Y si se compara con Xóchitl, la hidalguense sólo le ganó con cuatro mil.

Sus números no son malos.

Después se presentó una encuesta realizada por el Frente Amplio que redujo de cuatro a tres, los aspirantes. Xóchitl registró el 38.3 por ciento de preferencias y otra vez, Beatriz fue segunda, con 26 por ciento. Quien resultó desplazado después de ese ejercicio es Enrique de la Madrid.

Para que el Frente Amplio determine quién de las dos finalistas será su candidata, se realizará una elección abierta en la que podrán participar los tres millones cien mil registrados que el comité organizador anunció. Además, se aplicará otra encuesta.

En esta última, por la tendencia, Xóchitl Gálvez lleva la ventaja. La declinación de Santiago Creel también es un nuevo impulso para ella.

Pero el PRI apoyará abiertamente a Beatriz Paredes. Alejandro “Alito” Moreno operará con el aparato partidista a favor de la senadora, quien además tiene una red de contactos con priistas de toda la República. Quienes antes apoyaron a figuras como Enrique de la Madrid o Ildefonso Guajardo, también apoyarán mayoritariamente a Beatriz.

Si esto llega a combinarse con desinterés de algunos sectores del PAN, porque el apoyo a Xóchitl no es unánime en el partido albiazul del que ella ni siquiera es militante, y si quienes siendo apartidistas no votan el día de la elección, podría presentarse una sorpresa. Sí podría ganar Beatriz.

Pero todavía quedan algunas cartas por jugarse. Xóchitl Gálvez vendrá a Jalisco miércoles y jueves, y tiene programada una reunión con el gobernador Enrique Alfaro. Podrían surgir nuevos aliados.