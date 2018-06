De pena, Chivas en el Draft

Mucha pena y nada de gloria, así fue como pasó el Guadalajara por el Draft de Cancún, donde todos los presentes (directivos, representantes y periodistas) coincidían en que el club no traía dinero para negociar.

Mientras que el Cruz Azul y el América salían por la puerta principal con sonrisas de oreja a oreja, la gente del Rebaño se tuvo que ir por la puerta de atrás, siendo la única directiva que no emitió declaraciones oficiales en el Régimen de Transferencias.

Eso no fue lo más penoso, todavía ayer, en el Draft del Ascenso, equipos importantes como Monterrey o las mismas Águilas fueron con su DT y la planilla grande a acomodar a sus últimos muchachos y ver qué conseguían de chiripazo en el de la Liga de plata.

Por su parte, Chivas ni siquiera pudo llevar a su entrenador al evento, es más, no sabemos si aún tienen estratega, ya no digamos de la directiva importante, la cual prefirió no dar la cara y dejar a Paco Gabriel de Anda como último marcador frente a tres delanteros, resultando que son Messi, Cristiano y Neymar.

El mismo Paco parece que se cansó y no decidió acudir al Draft del Ascenso, a donde mandó a su pequeña planilla, la cual ni siquiera llenaba la mesa que les asignaron.

Ya para irse, gente de Tigres se dijo impresionada por las formas de manejarse con los rojiblancos, ya que les pareció increíble que hayan tenido el descaro de buscar a Jorge Torres Nilo y a Hugo Ayala en calidad de préstamo, ambos consolidados con los felinos y muchas veces con la Selección de México.

Increíble…

Ya no sé si es broma para despistar o lo hace de verdad, pero que Gustavo Guzmán no se sepa los nombres de sus jugadores o de los que contrató de verdad que me parece algo preocupante en Atlas.

Saliendo del Régimen, Guzmán anunció sus incorporaciones a medias, después quiso hablar de sus canteranos por los que apostaría y no se acordó de sus nombres, más que el del arquero José Hernández y eso porque un par de reporteros le estaban soplando.

Para acabarla de fallar en la línea de gol dijo que la culpa de las salidas de Tomás Boy y José Cruz de la dirección técnica del Atlas fue de la afición, que aguanta poco a los mexicanos. Un verdadero caso el presidente de los rojinegros, quien se sigue aventando el chistorete de que al Atlas sólo le falta un buen presidente ¡¿Bromas?!

No me ayudes…

Alejandro Burillo Azcárraga debe estar frotándose la cara, así como cuando la fallas sin portero, luego de escuchar las declaraciones de su amigo Miguel Ángel Couchonal, donde aceptó que uno de los requisitos que no cumplieron para certificarse para un ascenso es que el dueño del equipo no tiene carta de no antecedentes penales ¡Te digo!

Bueno, Couchonal dice eso, pero los que están dentro de la Federación y la Liga aseguran que en realidad el Atlante no presentó ni un papel, que no ha podido acreditar de manera sustentable de dónde consigue los recursos para mantener al Potro en Cancún.

Este tema de las certificaciones, como ya les comentaba en mi pasada columna, generará más de un problema, porque son varios los directivos del Ascenso MX que les están quitando sus negocios, sí, esos que cuando el candidato ya ganaba se venía la liquidez para el pago de plantillas.

@dongambetero