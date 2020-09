De la tregua a la prueba del presupuesto

Ya comentamos aquí las inconformidades del gobernador Enrique Alfaro por la disminución del 4.6 por ciento del dinero presupuestado para Jalisco en el paquete económico que presentó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la semana pasada ante la Cámara de Diputados.

Pero los que ya le pusieron cifras a lo que representa ese faltante para Jalisco son las y los diputados federales de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano en San Lázaro, donde se discutirá en los próximos días la propuesta de gasto del gobierno de la autollamada cuarta transformación para el 2021, que, a decir del gobernador, es profundamente centralista y prueba del desprecio de la Federación por los estados y municipios.

Según los cálculos de la bancada naranja, que me comentó ayer en la segunda emisión del noticiero radiofónico Líder Informativo, en el 91.9 de FM, la diputada Fabiola Loya, vicecoordinadora de la fracción, esa disminución de 4.6 por ciento representaría para Jalisco no recibir nueve mil 550 millones de pesos.

Será, pues, a partir de lo que esa cifra disminuya, se solvente del todo o se revierta y se logre un aumento de lo que recibió Jalisco en el 2020, como se pueda medir en los hechos la buena voluntad del Presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobernador dijo advertir en la plática privada que sostuvieron luego de la inauguración de la Línea 3 del Tren Ligero el sábado pasado.

Habrá que recordar que luego de esa reunión, el mandatario estatal comentó en sus redes sociales que no había “ánimo de confrontación” como los que han tenido como candidatos y como gobernantes por años, y que el Presidente morenista había mostrado gestos importantes de voluntad para dialogar y trabajar en unidad el gobierno federal y el gobierno de Jalisco.

Antes de ese diálogo, López Obrador había anunciado que las obras de la Línea 4 del Tren Ligero iniciarían el próximo año y que apoyaría la continuación de las obras del Peribús, hoy llamado Mi MacroPeriférico, con lo que subsanó dos de los reclamos hechos días antes por el gobernador, ya que en el paquete presupuestal no estaba asignada ninguna partida para esas obras metropolitanas.

Lo que habrá que ver es qué tanto el encuentro AMLO-Alfaro facilita la labor de las y los diputados federales de MC en su búsqueda de recuperar los recursos perdidos por Jalisco en materia de salud por la centralización del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi), para el campo y del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad en los Municipios (Fortaseg), y del Fondo Metropolitano, que desaparecieron del proyecto de presupuesto 2021 del gobierno federal.

Veremos, pues, si la tregua se refleja en el presupuesto, y se demuestra si hay o no cariño. Porque como dice la máxima, amor que no se demuestra en el presupuesto no es tal.

jbarrerar@gmail.com