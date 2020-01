"De incendios y tesoros"

Hay algunos sujetos que no tienen fe, o tienen demasiada porque antiguamente no confiaban en los bancos y escondían sus tesoros en casa, ahora que, muchas veces los herederos sabían donde estaba el entierro y aunque no tenía tanta gracia, no me vengan a platicar que no le da gusto a cualquiera sacar un tesoro, que no te sorprenda pero válgame si te alegra. Hace muchos años me tocó ser testigo de un tesoro escondido en una casa del Centro de la ciudad que iban a derrumbar para construir un edificio. También asistían unos buscadores profesionales de tesoros y algunos dueños acompañados por una bola de metiches que curioseábamos. Desde luego lo primero que hicieron fue sacar el costal de monedas de plata que ya sabíamos o que sabían donde estaba, pero después que las contaron nos dejaron manosearlas monedas de plata, que yo sentí muy bonito.

Antes de derrumbar la finca, los dueños concedieron algunos días para buscar tesoro, no recuerdo cuanto fue pero debe haber sido como una semana antes de que iniciara la constructora, eran realmente hábiles ya que la casa que se trata era grande, no se, unas 7 u 8 habitaciones pues en 2 días tenía el piso dos metros más bajo que el natural.

En el lindero de la calle Morelos había un túnel gigantesco que al parecer conectaba con el templo de Jesús María, era un túnel muy amplio, diría que del ancho de una calle yo quise ver si podía bajar, lo que sí hubiera podido hacer, solo que necesitaría una grúa que me sacara, así que me aguanté.

No sé si los buscadores alguna vez encontraron un tesoro, ellos presumían que muchas veces, hábiles sí eran, y según me narraron en donde había tesoros muchas veces había ánimas del purgatorio esperando ser liberadas de alguna pena, y cuando querían mostrarse a los buscadores había señales diversas que iban de una voz llamando a alguno de ellos porque creo que las ánimas no andan a lo menso, si quieren encontrar a algún orante le hablan exactamente de lo que quieren y si quieren lo dirigirán al tesoro. Y este sabrá donde está el dinero.

Pero no es universal, algunos de los buscadores dicen que en ocasiones más extrañas los espíritus no son tan claros en sus mensajes, así, en ocasiones los chocarreros no señalaran claramente un lugar si señalan señales como incendios, al parecer incendios en casas abandonadas.

No sé si existan actualmente buscadores de tesoros en casas viejas, pero cuando menos en mi recuerdo aquello era divertido y ahora ya no sé si alguien encontrará tesoros, pero si encuentra a algún buscador, créame que no sé si encuentre tesoros económicos pero el tesoro de la magnífica conversación eso sí que será agradable.

@enrigue_zuloaga