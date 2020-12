De finales del año

1. Para Ripley (o se adelantaron a los Santos Inocentes). La Secretaría de Cultura federal mandó el 25 de diciembre un tuit que reproduce El Universal,* tan atinado y oportuno como todos sus (muchísimos) despropósitos: en él se recuerda al respetable que “el día de muertos es una de las festividades más importantes”, con una foto retacada de cempasúchiles y horrendas “catrinas”. ¿De veras, de veras son tan estultos y tan insensibles, con cientos de miles de muertos a cuestas y siendo Navidad? En contraste, reconforta (y hace palidecer de envidia) oír los mensajes navideños de gente que se preocupa por los demás y sabe hilar frases coherentes, como el Papa, el Rey de España y la Reina de Inglaterra, que pueden hallarse en internet. Vaya contraste.

2. Una flor “nueva” de cien millones de años. En Birmania, que últimamente bautizaron “Myanmar”, los investigadores de la Universidad del Estado de Oregon descubrieron, dentro de un trozo de ámbar (la resina petrificada de un árbol extinto), del periodo Cretácico, una florecita nunca antes vista y que llamaron Valviloculus pleristaminis (afortunadamente todavía algunos científicos saben latín), una angiosperma que pertenece a la familia del laurel y es pariente de una planta que aún existe en Australia (que queda a más de 6,000 kilómetros de distancia). Según el paleontólogo George Poinar, esta pequeña florecita de apenas dos milímetros pone a tambalear la datación que se había calculado de la división del gran supercontinente que luego se partió y dio pie a la formación de África, el subcontinente indio, la península arábiga, Australia, la Antártida y Sudamérica. Ahora el descubrimiento de la V. pleristaminis hace pensar que esa división fue más tardía de lo que se pensaba.

3. El auge del ahorro en Francia. Este aciago 2020, entre sus muchas y generalmente muy desagradables sorpresas, trajo en Francia una positiva y muy peculiar, que refleja el talante francés y también algo que caracteriza a un país serio. Decir que los franceses generalmente son ahorrativos es poco, pues suelen ser más bien francamente “codos”, lo cual seguramente es resultado de lo que han aprendido de su larga y tortuosa historia, pero también gracias a la educación y a gobiernos inteligentes. Las cuentas de ahorros, pese a sus débiles tasas de interés, han tenido este año un crecimiento inusitado; el Banco de Francia ha publicado que posiblemente cierren el 2020 con un volumen récord de 130,000 millones de euros.*** Ante la incertidumbre y la crisis, el instinto dicta a los galos prevenirse y ahorrar. Claro que su gobierno se ha ocupado de que puedan hacerlo, entre otras cosas pagando el alquiler de vivienda, los servicios públicos (agua, electricidad, gas…) de quienes no tienen recursos suficientes, y estimulando y dando facilidades fiscales a las empresas de distintos tamaños, sobre todo las pymes. Se dirá que en México la gente no tiene para ahorrar; cierto, pero desafortunadamente es una tendencia histórica y aun quienes sí podrían no suelen hacerlo. Y de apoyos del gobierno, ni hablar.

