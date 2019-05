De disculpas y lucimientos personales

A principios de este año escribí en este espacio sobre la importancia de las disculpas públicas en casos de violaciones de derechos humanos; del simbolismo que representa el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, no del gobernante en turno, en la ruta de la reparación del daño, la sanción a quienes fueron omisos o actuaron mal y las garantías de no repetición.

La semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación por la crisis forense por el manejo inadecuado de cuerpos de personas no identificadas. Hay quienes no olvidamos que el actual ombudsman fue por diez años parte de una administración tibia y cercana al poder, y que su designación es el producto de una simulación en el Congreso que garantizó su continuidad. Sin embargo, los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos son muy claros en torno al papel fundamental de las disculpas públicas en el resarcimiento de los daños para las víctimas y sus familias.

Es desconcertante que el Gobierno rechace la petición de la CEDHJ de ofrecer una disculpa a familiares desaparecidos

Es desconcertante que el Gobierno de Jalisco rechace la petición de la CEDHJ sobre ofrecer una disculpa a los familiares de personas desaparecidas, colectivos y a la comunidad en general, por considerar que no es su responsabilidad. El gobernador Enrique Alfaro dijo: “nunca he desatendido una recomendación de Derechos Humanos, pero me parece que eso es lucimiento personal”.

Llama la atención porque el pasado 22 de abril, en el aniversario de las explosiones del 22 de abril, Alfaro dio muestras de tener muy claro el valor del perdón a destiempo al adelantar que pediría al presidente Andrés Manuel López Obrador una disculpa de parte de Pemex para que Jalisco cierre capítulos y no deje heridas abiertas. “Pemex le debe a nuestro estado una disculpa, de inicio. Y le debe sobre todo, lo mínimo que se requiere en este tipo de asuntos, que es asumir su responsabilidad”.

Entonces, ¿la petición es válida sólo cuando se trata de un gobierno que no sea el suyo, o también aquí podemos hablar sobre lucimiento personal?

Es buen momento para que el mandatario y su gabinete en general, pero en particular el de seguridad, que tiene bajo su responsabilidad atender temas tan importantes y dolorosos como la desaparición de personas, la violencia, los homicidios, entre otros, retomen los principios socialdemócratas del partido que los llevó al poder: Movimiento Ciudadano.

En su declaración de principios, MC hace manifiesto su compromiso con la democracia participativa, las libertades fundamentales y la progresividad de los derechos humanos, bajo una perspectiva transversal de género e intergeneracional. Advierte que sus principios bien definidos no se negocian y se concretan en acciones a partir de los valores que los hacen visibles, como los derechos humanos.

Están muy a tiempo de retomar esta ruta, de enviar una señal de congruencia pero sobre todo, de sensibilidad política, de cercanía con las víctimas. De lo contrario, la lectura es clara: cambiamos para no cambiar.