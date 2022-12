¿Culpable o corresponsable? Salió Vizcarra y Charros mejoró

Ante la situación tan compleja que se estaba viviendo en Charros de Jalisco, hundido en el sótano de la tabla de posiciones de la segunda vuelta de esta temporada en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), la directiva optó por remover al mánager, el famoso “Rey Midas”, Roberto Vizcarra Acosta, quien los hizo campeones en dos ocasiones y venía con la moral por todo lo alto, pues en la reciente campaña de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) logró hacer campeón a Leones de Yucatán, habiendo arribado a dirigir a los meridenses a media temporada tras haber dejado abruptamente la dirección de Los Saraperos de Saltillo, por lo que hilvanó títulos en los dos máximos circuitos beisboleros mexicanos.

De ahí que se auguraba podría buscar el bicampeonato en la Liga del Pacífico esta campaña, pero resultó en el peor desempeño que el equipo haya tenido en su etapa moderna, jugando de nuevo en la urbe metropolitana desde 2014 en la pelota invernal, de ahí que, al estar hundido el conjunto en el sótano y sin mayor viso de mejoría, “el hilo se rompió por lo más delgado” y fue sacrificado, siendo ahora con nueva dirección que el conjunto albiazul está retomando la senda del triunfo y aún puede matemáticamente calificar a postemporada, reto que aunque es muy complejo, no es imposible.

Lo cierto es que bastó el cambio de mánager para que en la serie que desahogaron ante Tomateros de Culiacán en el estadio Panamericano se mostrara una diferente actitud de la novena.

El primer cotejo lo dirigió de forma interina Gerardo Garza, uno de los coaches que permaneció, dado que la directiva decidió remover también al coach de pitcheo, Julio César “La Chiva” Miranda, lo mismo que al coach de banca, Alfonso “Houston” Jiménez, que ha sido mánager ya en muchos equipos en varias ocasiones, incluyendo Charros de Jalisco.

El asunto es que el equipo logró el triunfo en el primer encuentro al son de 5-6, e inmediatamente se anunció para el siguiente la designación como mánager de Gil Velázquez, quien tiene un historial interesante como coach en Grandes Ligas y como mánager en diversos conjuntos del beisbol mexicano, tanto en la Liga Invernal como en la veraniega, y con él también se cumplió la cábala que el equipo que estrena mánager gana, al presentarse con dos triunfos seguidos por 3-6 y 1-8.

Bajo las órdenes de Velázquez el equipo lució mejor, aunque aun acusando errores habituales en esta temporada a la defensiva y todavía dejando a muchos corredores en base, pero parece que puede funcionar. Barrió a Tomateros de Culiacán, y ha tenido fortuna, puesto que con la combinación de resultados abandonó el sótano y ocupa ahora el séptimo lugar en la tabla de la segunda vuelta y el octavo en la tabla por puntos.

Se vienen series muy importantes, como la que inicia el día de hoy ante Monterrey en la capital regiomontana, y la última que enfrentará en casa los días 25, y 26 con doble jornada, ante los Venados de Mazatlán.

De ese par de seriales dependerá si Charros de Jalisco logrará o no colarse a los playoffs, dado que Sultanes y Venados son equipos con los que, junto con Navojoa y Mazatlán, los propios Charros pelean por no ser los eliminados de la campaña. Habrá que desearles éxito.

Mención especial merece el homenaje realizado a José Manuel “Manny” Rodríguez Espinoza, de quien se dijo desde el principio sería su última temporada, pero lo sorpresivo fue que quedara separado del roster hace ya varias semanas, habiéndose dicho que sería activado para que jugara una serie contra Culiacán, pero no fue así; solamente se le hizo el homenaje y el retiro de la almohadilla que normalmente usó en el estadio para colocarse en la segunda base que defendió durante estos prácticamente nueve años en Charros. Y no sabemos si está próximo el retiro de su número 13, de manera que no se pueda usar por nadie al quedar reservado para la posteridad.

En lo personal, creo que debió haber sido un homenaje más sólido, más contundente, haberlo dejado jugar su último cotejo y haberse despedido como lo merece un campeón, un atleta digno, honesto, capaz, entregado en la cancha, y ejemplar en su conducta dentro y fuera del campo y que muchos resultados le dio a la novena; muchos récords obtenidos y sobre todo el esfuerzo de ser el líder para que Charros fuera dos veces campeón.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1