Cuba da ejemplo a México por tus iniciativas Andrés López

Realmente Cuba da ejemplo al definir unas leyes en favor de la producción de energía limpia. El Gobierno cubano decidió abrir la inversión extranjera que se realice para producir energía limpia, apoyando a sus habitantes y a la naturaleza; además eximirá impuestos por ocho años a todas las empresas que inviertan en este rubro y no cobrará aranceles ni impuestos por la importación de maquinaria de equipos para producir la energía limpia.

Es vergonzoso Andrés López, que Cuba nos esté dando ejemplo para proteger la naturaleza y hacer que se produzca energía limpia.

Mientras que Cuba va para adelante viendo al futuro, aquí en nuestro país un Tribunal confirmó y avaló la reforma propuesta por ti Andrés López como Presidente, en favor de la CFE sobre las empresas privadas, apoyando la generación de energía sucia y cara.

La proposición de la Ley de la Industria Eléctrica fue suspendida por los Jueces Federales Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez, pero desgraciadamente la reforma que propusiste es avalada por el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, ordenando que la energía producida por plantas de la CFE sea prioritaria sobre la producción de energía limpia.

Esto es realmente vergonzoso Andrés López; cómo aguantas a los integrantes del Tribunal que hizo esa estupidez, que deben tener cerebro de burro con plumas para ir en contra de la naturaleza y de la ecología.

El Gobierno del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró y asegura que sucederá una pronta mejoría en la generación de electricidad a través de la energía limpia y así evitar los apagones que sufre actualmente la población. ¿Por qué no analizas tantito este ejemplo que nos está dando Cuba en lugar de seguir tus caprichos y ocurrencias?

Una mejoría increíble es este suceso, porque también eximen a las empresas, aunque sean de capital totalmente extranjero, que ejecutan proyectos de generación de energía limpia, del pago de impuestos sobre utilidades por ocho años a partir del inicio de sus operaciones.

Analiza tantito rascándote el cerebro Andrés López, este ejemplo positivo que nos está dando Cuba sobre la producción de energía limpia, que es un suceso positivo en todo el mundo.

Y no intentes engañar a todo el pueblo de México con tus caprichos. No cabe duda que eres vivísimo y que tienes una gran capacidad de manejar a cierto número de mexicanos que no tienen la mentalidad adecuada y que los engañas fácilmente.