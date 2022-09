Cuarto episodio, temporada 22

Pensemos no en las personas que en México detentan el poder público, en las “representantes populares”, sino en el sistema que conforman, o mejor: en el sistema-molde que las configura y unta de una impronta indeleble. No incurramos en distribuir culpas; en cambio consideremos el influjo de la fatalidad, del tipo de la que Carlos Fuentes fijó en “La región más transparente”: “Tuna incandescente. Águila sin alas. Serpiente de estrellas. Aquí nos tocó. Qué le vamos a hacer.” El sistema es la maldición, la redactó Lampedusa en voz de Tancredi, personaje de “El gatopardo”: “si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.

Luego de atender al 4° Informe del presidente López Obrador, algunas inutilidades quedaron en evidencia: atenerse a sus antecedentes políticos, revisar la veracidad de sus asertos, analizar su discurso y contrastar sus palabras con la miríada de realidades que es el México extramuros de Palacio Nacional. Podría ser más provechoso, al menos sería un ejercicio simpático, buscar en su Informe la cicatriz permanente del sistema, para eso hicimos un experimento a la Dr. Frankenstein: armamos al monstruo-presidente, al arquetípico, con trozos del cuarto informe de Lázaro Cárdenas (LC), de Miguel Alemán (MA), Gustavo Díaz Ordaz (GDO), de Luis Echeverría (LE) y Carlos Salinas de Gortari (CSG), obtenidos del archivo electrónico de la Cámara de Diputados. Lo que ellos, agentes conspicuos del ubicuo sistema, informaron en su tiempo, tienen una carga alta de actualidad, es la tesis. Al cabo de cada extracto aparecen las iniciales del presidente al que corresponde.

“El Gobierno Federal sabe, asimismo, que el desarrollo de programas social (sic) emprendido debe necesariamente originar algunos desajustes transitorios en la economía del país, pero que a la postre se obra(sic) quedará ampliamente justificada con el mejoramiento de los sectores más numerosos y necesitados, y con ello de la Nación entera. El Gobierno ha tenido que recurrir a medidas de carácter extraordinario en el Ramo de Hacienda cuya aplicación, que vigila cuidadosamente, espera hará menos sensibles en el país los efectos de la depresión mundial y facilitará la solución de los problemas interiores.” (LC)

"Los cambios constantes acaecidos en la economía mexicana, unas veces como consecuencia de situaciones internacionales (como las surgidas del último conflicto mundial o de la amenaza de una nueva conflagración), así como las modificaciones de su propia estructura, resultado del rápido desenvolvimiento del país, obligan a una vigilancia constante que permita al Gobierno tomar con oportunidad las medidas necesarias en defensa del bienestar del pueblo.” (MA)

“La actividad del Estado en beneficio de la colectividad, particularmente de los sectores más necesitados, y el establecimiento de bases para un crecimiento más vigoroso que fortalezcan nuestra independencia, han sido factores decisivos para alcanzar el nivel de desenvolvimiento que hemos logrado en nuestra economía.

“La idea del desarrollo abandonada a la acción espontánea de las fuerzas privadas de la producción, es actualmente inaceptable. El desarrollo debe ser resultado de la acción consciente de la voluntad del pueblo que, racionalmente se propone alcanzar determinados fines, para satisfacer necesidades de las mayorías. Por eso no puede prescindirse de la acción del Estado como su principal impulsor y como la única entidad capaz de armonizar los diferentes intereses de la comunidad, de tal manera que se logre evitar injustas concentraciones de riqueza y el aprovechamiento indebido de nuestros adelantos para beneficio de grupos minoritarios.”

“Lo que quiero decir - resumía [en su viaje a Washington D.C., 1968] - es que si deseamos sobrevivir y alcanzar la paz, debe producirse una verdadera revolución en las conciencias, que nos permita construir, entre todos, un mundo más justo.

“A nombre de la nación, expreso público reconocimiento a nuestros soldados. Modestos, heroicos «juanes», que sin las ventajas económicas y sin los privilegios de la educación que otros disfrutan, cumplen callada, obscuramente la ingrata tarea de arriesgar su vida para que todos los demás podamos vivir tranquilos.” (GDO)

“El país es un mosaico geográfico y humano. La mejor manera de servirlo es conociéndolo en todas sus formas y matices, acercándose a él y dialogando con sus habitantes. Desde las oficinas sólo se perciben verdades a medias. Quien no quiera engañarse, quien quiera ser verdaderamente útil, debe mantener contacto directo, constante e intenso con la base popular.

“La educación es el eje de las tareas encaminadas a dar base sólida a la democracia política y económica, a garantizar la independencia ante las nuevas formas de dominio e intervención, y a fincar en la solidaridad la convivencia nacional e internacional.

“Al comenzar el presente régimen renunciamos a mantener la continuidad de un modelo económico que había favorecido la concentración del ingreso y fortalecido el poder de núcleos privilegiados.” (LE)

“En el camino que recorreremos juntos, mi dedicación como Presidente de la República será siempre para los mexicanos, en especial para quienes, desde su condición humilde, me han hablado con palabras sencillas, pero honestas; para quienes me han invitado a donde vive su familia con mucha modestia pero con gran dignidad, y, sobre todo, para quienes han compartido conmigo su confianza y su esperanza de un México mejor. En los próximos dos años, por México, haré el esfuerzo que sea necesario, cumpliré con la tarea que sea requerida, actuaré con la firmeza que sea exigida para garantizar la soberanía de nuestra patria.” (CSG)

Si ahora nos remitimos al lema del 4° Informe del presidente López Obrador, quizá podamos concluir: no, no es como los de antes, es todos ellos juntos, y viceversa; lo inconmovible es el sistema (todas y todos somos parte de él) que tara a los los gobernantes con la incapacidad de ser eficaces, veraces, los inhibe para producir buenos efectos en la vida de la gente y, por otro lado, incapacita al resto para descubrir que no es por la vía de adalides sexenales que superaremos la colección ominosa de calamidades que el sistema favorece con tenacidad, una de ellas, perpetuarse.

