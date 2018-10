Cuándo llegarán los eléctricos

La industria automotriz global está absolutamente volcada hacia los autos eléctricos. No hay, en este momento, ningún fabricante importante que no tenga al menos un proyecto que involucre un auto eléctrico o electrificado, es decir, un híbrido plug in o “enchufable”. Sin embargo, esto no quiere decir que estemos a punto de entrar en una especie de era del auto eléctrico, como pudimos volver a confirmarlo al presenciar una muy interesante charla entre el Jefe Ejecutivo de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn y su homólogo de British Petroleum, (BP) Bob Dudley.

Hace cerca de 10 años, en Tennessee, Ghosn habló sobre la posición de la empresa que dirigía con relación a los autos híbridos y eléctricos. En aquél momento reconoció que Nissan no era líder en híbridos, pero estaba determinada a ser líder de los autos eléctricos. Y lo consiguió. El Leaf ha vendido más de 600 mil unidades desde entonces, transformando a la marca en la que más vehículos eléctricos ha comercializado en el planeta. Ghosn estima que para 2022 alrededor de 10% de los automóviles que la Alianza produce serán eléctricos y como parte de la estrategia para llegar a ese número estará lanzando el K-ZE, un subcompacto que no tiene motor de combustión interna, en el mercado chino, el más importante no solo en autos de este tipo sino en coches en general, habiendo vendido 27 millones de autos nuevos en 2017. Pero esto son ellos, los líderes, las demás marcas difícilmente llegarán a ese porcentaje en este corto periodo de tiempo. Para 2035, la estimativa es que cerca de 40% de los autos sean eléctricos, lo que quiere decir que 60% seguirán utilizando gasolina o diesel para moverse, para alegría de BP, pensarían muchos. No necesariamente, déjenme decirles.

Adaptación y menudeo

BP es una enorme compañía. Está presente en 70 países. Venden combustibles a 8 millones de personas por día en cerca de 18 mil 500 estaciones de servicio. Pero es por lo menos interesante saber que el verdadero negocio de British Petroleum no es vender combustibles, sino comercializar café y productos de menudeo en sus estaciones de servicio. Esto es un golpe en el argumento de muchos que dicen que la presión de las petroleras frena el desarrollo de los vehículos eléctricos, cuando la realidad es que lo que detiene la velocidad de crecimiento de esos vehículos está en el costo de las baterías y en el tiempo de carga. El objetivo de los fabricantes es que cargar las baterías de un auto eléctrico tome el mismo tiempo que es necesario hoy en día para llenar el tanque de un auto promedio, es decir, algo cercano a seis o siete minutos. Esa etapa, que se llama “carga ultra rápida”, ya existe tecnológicamente hablando, pero aún no tiene un costo económicamente viable como para ponerla en el mercado. Y cuando eso ocurra, BP, como todas las demás petroleras, simplemente ofrecerán estaciones de carga de electricidad en sus instalaciones, así de simple.

Hoy en día el mundo consume poco más de 90 millones de vehículos nuevos a cada año. Menos de 0.5% son eléctricos. El número total de automóviles producidos debe crecer hasta poco más de 100 millones y ahí alcanzar su nivel máximo, en el que se quedará estable por muchos años, con crecimientos en regiones como África y disminución en los llamados países desarrollados. Incluso si las previsiones de Ghosn son correctas, en 2035 aún se consumirán más de 60 millones de vehículos de gasolina por año, la gran mayoría en los países en desarrollo como el bloque latinoamericano.

Sí, el auto eléctrico es cada vez más importante, pero en la vida real aún seguirá siendo por algunas décadas, precisamente lo que es hoy: una especie de “juguete de ricos”.