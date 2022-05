Cuando la Casa Gris se volvió foco para la Casa Blanca

Hace dos semanas que la Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró de conflicto de interés, cohecho y soborno al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a su hijo José Ramón López Beltrán y al empresario Daniel Chávez por el escándalo de la Casa Gris, la asociación natural era con el desenlace del escándalo de la Casa Blanca, de los tiempos del priista Enrique Peña Nieto, en el que también se exculpó de toda responsabilidad al mandatario, a su esposa “La Gaviota” y al contratista de la constructora Higa, Juan Armando Hinojosa, que supuestamente le había vendido la mega residencia de Las Lomas a la primera dama.

Estos dos episodios se colocaron en vasos comunicantes cuyo nexo es la incredulidad en la investigación oficial y el sometimiento de la SFP al gobernante en turno. Hecho que explica lo lejos que estamos de ser un país donde se combata la corrupción y el tráfico de influencias, y que deja nuevamente deshilachada la principal bandera del gobierno de la 4T, como lo es la lucha anticorrupción en la que cada día menos gente cree.

Desde luego que otro rasgo en común de los casos de estas casonas que tanto seducen a los poderosos y sus cercanos, es que hicieron pedazos la reputación y credibilidad de los titulares de la SFP, como le pasó a Virgilio Andrade en 2015, y ahora le sucede a Roberto Salcedo, quien apenas el año pasado relevó a la fallida zarina anticorrupción, Irma Eréndira Sandoval, quien también se vio envuelta en escándalos por sus numerosas propiedades inmobiliarias.

Más allá de estás coincidencias, el caso es que ahora las acepciones de la asociación Casa Gris-Casa Blanca han cambiado y ahora remiten más al renovado interés que en el caso del hijo fifí del Presidente se estaría dando en la Casa Blanca que habita el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Expertos en el análisis de los gobiernos de Estados Unidos pronostican que la ruta de la profundización en ese caso del primogénito de López Obrador y de otros similares que podrían estar ya rastreando, sería la que eventualmente se tomaría como una de las facturas a cobrar por los distintos desencuentros que han tenido con el gobierno de AMLO, y que nunca asomaron con su antecesor demócrata Donald Trump, al que incluso le dejó pasar haber divulgado que “dobló” a su gobierno en el tema migratorio cuando él fue presidente del vecino país del norte.

Otras revelaciones de este tipo, me comentan, serían también un instrumento de presión para hacerlo desistir de actitudes como las asumidas en el tema de la Cumbre de las Américas, cuando amenazó no asistir en junio próximo, si no se invita a los mandatarios autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Como el ejemplo del presidente mexicano cundió, en el gobierno estadounidense están más que irritados por cómo se alborotó el gallinero y cómo les vino a complicar su realización. Fue por eso que les prendió el foco de la Casa Gris. Veremos.

jbarrera4r@gmail.com