Los criptoactivos son activos digitales que surgieron a raíz del avance de la tecnología digital que carecen de respaldo financiero. Se utilizan técnicas de cifrado a base de algoritmos que proporcionan bases de datos que procesan información en forma descentralizada (DLT).

Se puede definir que un criptoactivo es un activo digital con cierto valor presente con el que se espera especular para obtener beneficios a fututo.

Básicamente hay dos tipos de criptoactivos: Las criptomonedas y los tokens que pueden ser fungibles y no fungibles, esto es, que se consumen con el uso y pueden ser reemplazadas por otros de la misma especie, calidad y cantidad.

Lo atractivo de los criptoactivos es que se espera recibir beneficios a futuro. Las criptomonedas son encriptadas para asegurar las transacciones financieras y crear unidades de intercambio, no dependen de ninguna autoridad, ni están reguladas por un banco central. Las de uso más común son: el bitcoin, dogecoin y ether.

Los tokens son activos digitales que pueden representar cualquier tipo de bienes, productos financieros o coleccionables virtuales, se dividen en fungibles y no fungibles, los primeros son unidades de valor idéntico imposibles de diferenciar y los no fungibles son únicos, escasos, como por ejemplo obras de arte digital.

Sus principales ventajas en comparación con los métodos financieros de la actualidad son: Seguridad, su acceso solo se admite a través de una contraseña privada de acceso único por el propietario. Método de pago aceptable y confiable porque un gran número de empresas en todo el mundo acepan pagos en criptomonedas. Ausencia de intervención de las autoridades, no están sujetos a regulaciones ni legislaciones gubernamentales ni bancarias. Algunos gobiernos ya los han aceptado en forma oficial como El Salvador.

Sin embargo, no están exentas de riesgos: mayor volatilidad, son habituales las fluctuaciones súbitas y contundentes de precios, pueden darse situaciones repentinas de caídas de miles de euros; son muy vulnerables a los ataques informáticos y ciber errores. Dificultad para convertir en efectivo líquido los criptoactivos. Debido a la incipiente actividad de este tipo de operaciones, la legislación fiscal no es específica, sin embargo no hay ninguna disposición que beneficie las operaciones con activos virtuales, por lo que toda operación debe declararse y las utilidades obtenidas en la especulación deben acumularse para efectos fiscales.

Recomendación: Mientras no se tenga certeza jurídica es conveniente que cualquier operación que se haga con criptoactivos se solicite ratificación de criterio de las autoridades fiscales (SAT).

