Cortinas de humo

El fin de semana poco alivió la presión que enfrenta la administración de los Estados Unidos. En cada rincón encontramos nueva información que podría poner en riesgo la presidencia. En menos de siete días, los representantes legales del presidente confirmaron información que directamente perjudica a Donald Trump; se amenazó la independencia y soberanía de las instituciones impuestas para llevar un control democrático y por último, el departamento de justicia tiene una postura temerosa a la presidencia. Ingredientes perfectos para provocar una revolución sistemática. La democracia y el derecho de ley bajo el mandato de la constitución de los Estados Unidos están en riesgo del desencanto. Un electorado sin compromiso o fe diluye el estado democrático, aquellos que tengan ventajas tangibles serán los que participarán, mientras la mayoría de votos cederá con su silencio su derecho a elegir.

El impredecible equipo legal del presidente seguirá buscando cómo explicar lo inexplicable, culpando a medios de comunicación de corruptos o falsos, pero a diferencia de los alegatos previos, ahora la administración no puede negar sus engaños al público americano. Después de la gira pública del miembro recién contratado por Donald, Rudolph Giuliani, no me sorprendería que el mismo ex alcalde de Nueva York pierda su empleo. Trump se mantiene en el poder y con apoyo republicano por la habilidad que ha mostrado para evadir balas que parecieran mortales. En busca de sobrevivir, Trump no ha mostrado misericordia y ha apreciado en conveniencia y difamado del mismo modo.

Me cuesta trabajo redactar y compartir estas líneas; al darme la oportunidad de comentar nunca imaginé un diálogo repetitivo, sin embargo Donald Trump y su gabinete no dejan de pecar. Creyendo en la verdadera raíz del capitalismo y la democracia, me parece conveniente resaltar los errores que se cometen aun en los supuestos países desarrollados. Pertinente es admitir que no lo tenemos solucionado, pero ocuparse para mejorar el sistema es mejor que romperlo con la esperanza de algo mejor.



Preguntas y comentarios dossierinformador@gmail.com