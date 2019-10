Pues sí: aquí nos tocó vivir…

Hay cosas en la vida -y en el futbol, por ende- que ocasionalmente pueden acomodarse al gusto. Otras, en cambio, simplemente tienen que asumirse. Son inevitables. Por ejemplo, la participación de la Selección Mexicana en la flamante Liga de las Naciones -versión tercermundista de la que se realiza en Europa-, y, más concretamente, la necesidad de jugar partidos como el de hoy en el Estadio Azteca, con Panamá como adversario… sin que haya, al menos, el atractivo de que ganarlo inspire a los narradores para encaramarse, presurosos, al carro de los vencedores y proclamar, eufóricos, en primera persona, como si ellos mismos hubieran sido protagonistas de la victoria, “¡Nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial…!”.

*

Ecuánime -ese es su talante y esa ha sido su línea desde que asumió el mando del “Tri”-, Gerardo Martino ha tomado las cosas con filosofía. No se trata de desgarrarse las vestiduras porque compromisos como el de referencia -obligatorios, inevitables, valga la reiteración- no resultan tan atractivos como los enfrentamientos con rivales de primer nivel. Aunque, por otra parte, no implican el riesgo de que haya desencantos y lamentos como los vertidos hace poco, cuando Argentina fue el sinodal… y los resultados (derrota por 4-0) los que constan en actas.

*

En el entendido, pues, de que México tiene la obligación -o punto menos- de resolver compromisos como el de esta noche con la victoria, la consigna consiste en tomar las cosas con seriedad; en respetar al adversario; en poner la mayor aplicación y el mayor esfuerzo para mantener la línea futbolística que el técnico trata de imponer.

Que jugadores como Araujo o Salcedo, que ante Argentina sacaron notas reprobatorias, demuestren haber aprendido la lección; que otros, como Córdova, que el viernes pasado, ante Bermudas, quedó a deber, trate de hacer progresos; que algunos más, como Macías, Antuna y Herrera, que se retrataron en el marcador, porfíen para seguir en esa línea….

Y que, por otra parte, la Federación aproveche para tomar las medidas conducentes al efecto de que los aficionados entiendan que la campaña contra ciertas malas costumbres -los gritos a los porteros en los saques de meta- van en serio, lo mismo si se emiten con intenciones homofóbicas que si quieren ser simples “puntadas” que ya han ido demasiado lejos y dejaron de ser graciosas desde hace rato.