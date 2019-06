Creo que no fue difícil decirlo, no me dio esa impresión, sin embargo, lo que sí se antoja complicado, y mucho, es que otros lo secunden a gran escala para que caminen todos los asuntos que planteó. Estoy hablando de Francisco Labastida Ochoa, quien fuera gobernador de Sinaloa, secretario de tres carteras: Energía, Agricultura y Gobernación y candidato a la Presidencia de México en el año 2000, cuando el PRI perdió por primera vez en 70 años.

Desde hace varios días Labastida Ochoa ha sido entrevistado de manera recurrente porque se opone a que se convierta en presidente del PRI, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, a quien le dicen “Alito” o “Amlito”, por la supuesta cercanía que dicen tiene (los mismos priistas) con el Presidente de la República. Afirma que si gana el PRI terminará por desaparecer.

De todas las entrevistas sí quiero destacar la que le concedió a Carmen Aristegui el jueves pasado, de hecho, recomiendo ampliamente que la escuchen íntegra, no tiene desperdicio, porque además del asunto interno del partido, habló de otras cuestiones que podrían servir para normar criterios y apreciar en su justa dimensión varios procesos encaminados en nuestro país en diversos frentes.

Trataré de detallar algunos puntos, pero el primero que quiero destacar tiene que ver con una conducta contumaz del PRI a la que los correligionarios se aferran tercamente y que, por primera vez en un priista que ha llegado a altos niveles como servidor público (también fue senador) brilló por su ausencia: la simulación.

Con todas sus letras, Labastida Ochoa dijo que el PRI ha sido un instrumento para otorgar canonjías y privilegios. Así. También aseguró que nunca había visto tantos excesos en gobiernos priistas como en el de Enrique Peña Nieto: “se pasaron”; y luego: “el peor sexenio para Petróleos Mexicanos desde la expropiación de 1938” fue el pasado. Y no se quedó en una apreciación personal, ofreció datos: de 2012 a 2018 la deuda de Pemex creció 70 por ciento. Y la cifra es difícil de comprender como el mismo priista dijo: “dos millones de millones 200 mil millones de pesos”.

El peor sexenio para Pemex por la deuda pero también porque se cayó la producción de barriles de dos millones y medio, a un millón 600 mil más o menos; y las reservas, de 13 mil millones de barriles andan en “siete mil (millones) y pico”, como quien dice, la mitad. Ofreció un dato sobre las refinerías: de estar trabajando a 80 % de su capacidad instalada más o menos, se cayó a 37 % cuando el promedio mundial es superior a 90. Y ni qué decir de la compra que hizo Pemex de una empresa valuada en 19.5 millones de dólares por la que la paraestatal pagó 275 millones de dólares.

A la ineficiencia y la corrupción, habría que sumar, como causas de la crisis tremenda por la que atraviesa Petróleos Mexicanos, las intenciones deliberadas por afectarla (“matarla” dijo Carmen Aristegui) en aras de la reforma energética y otros tipos de inversión así como la baja en el precio del crudo de 120 a 20 dólares por barril para tratar de inhibir la explotación por fracking que se hace en Estados Unidos; sin éxito, por cierto.

Labastida también habló de Humberto Moreira y el desastre financiero que causó al Estado de Coahuila además de otras barbaridades y remarcó que es preciso mandar a la cárcel a quien haya violado la ley. Entiende la postura al respecto de Andrés Manuel López Obrador (a quien defendió y justificó en varios aspectos) pero afirmó que más tarde o más temprano se verá obligado a actuar en este sentido. El ex gobernador de Sinaloa dijo: “Estoy seguro que la realidad lo va casi a obligar a que le meta mano a los problemas, y meta a la cárcel a los que violaron la ley, quiera o no quiera, afortunadamente”.

Con todas sus letras también dijo que AMLO recibió al país sumido en una profunda crisis y que las decisiones que ha tomado hasta ahora, con respecto a Pemex por ejemplo (sí criticó el recorte en salud y celebró su rectificación) han sido insuficientes (dado el nivel de la crisis) pero acertadas porque incentivan la inversión.

Ante los casos de “raterías”, dicho así por él, que estamos conociendo en los últimos días, relativos a los escándalos de Emilio Lozoya, Altos Hornos, Agro Nitrogenados y otros, Labastida fue claro: “No sé si se va a hacer o no, lo que sí puedo decir es que deseo que renazca el país […] ahora, siempre tienes que pasar por un costo y una crisis para obtener un beneficio”.

Difícil pues, que se cumpla, pero suena lógico, y alienta que se haga reconocimiento (¡por fin!) de la verdad y la realidad del PRI, con todas sus letras.

(lauracastro05@gmail.com)