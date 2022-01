Complicado inicio de Charros de México, pero puede remontar

Tras el inicio con derrota ante el más poderoso rival, ya que el representativo de México tuvo que enfrentar en el juego inaugural a los anfitriones del seleccionado de República Dominicana, que no dejó mal sabor ya que la victoria de los quisqueyanos no fue realmente sorpresa, lo inesperado fue la penosa blanqueada sufrida ante Venezuela, equipo mediano al que en el papel se le debía haber derrotado y el fracaso ante los venezolanos dejó un claro sinsabor que recién ayer se pudo mitigar con la victoria, aunque mínima sobre Colombia, al que de acuerdo con los pronósticos sí o sí se le tenía que vencer por tratarse de un conjunto relativamente débil aunque inesperadamente sumaba ya dos victorias en el marco de esta edición 64 de la Serie del Caribe que se desarrolla en República Dominicana, a la que Charros de Jalisco en su calidad de campeón acude con la representación de México.

Hay que decir que frente a los anfitriones Gigantes del Cibao, pese a haber realizado Charros un buen planteamiento, contando con una gran salida del abridor Brennan Bernardino y con un buen trabajo del bullpen, se perdió por escasa diferencia pagando caro errores defensivos derivados de la mala colocación en los jardines, evidenciando que no se analizó adecuadamente las características de los bateadores rivales ni las condiciones del campo y el clima característico del lugar.

Pese a la derrota por 3-2, los Charros de Jalisco dieron a pensar que podían plantarse y superar a su siguiente rival, los Navegantes del Magallanes, pero no fue afortunada la salida de Manuel Barreda, de quien se ha cuestionado su selección como refuerzo lo que muchos llaman la imposición de Omar Canizales desde la Liga Mexicana del Pacífico. El tema es que no se logró contener a la ofensiva venezolana y nada se pudo hacer frente al buen pitcheo que maniató a la batería mexicana dando por resultado la derrota por 5-0.

En el tercer cotejo un bambinazo del cubano Félix Pérez finalmente dio el primer triunfo por 1-0 frente a Colombia, un conjunto de ostensible menor calidad que el mexicano, contando con una buena actuación tanto a la ofensiva como la defensiva aunque con escasa productividad.

El poderoso Puerto Rico y el quizá menos complicado Panamá, son los siguientes rivales de México y hay que decir que a ambos se les puede ganar, aunque dependerá de que el cuerpo técnico encabezado por Roberto Vizcarra logre descifrar a sus adversarios y plantee adecuadamente su estrategia de juego.

Entre lo cuestionable hasta ahora está el que no se esté utilizando en los juegos la base de Charros como sería lo lógico tratándose del equipo campeón que llega mejor embalado y por el contrario solo se esté dando participación a entre 3 y 5 elementos del conjunto jalisciense siendo que son alrededor de 15 los peloteros que han tenido acción en los cotejos.

Además, no se ha visto por ejemplo a Christian Villanueva, no se ha desplegado el potencial de José Juan Aguilar, quien únicamente participó en el juego inicial actuando en su lugar el refuerzo Cardona; y no ha tenido oportunidad de participar un elemento importante con su bateo y no malo con el guante como el joven Misael Rivera.

Pero habrá que dar el voto de confianza al cuerpo técnico de Charros y esperar que entrando a tirar el experimentado Javier Solano frente a Puerto Rico y el refuerzo Nick Struck ante Panamá, se logren sendas victorias y se pueda aspirar a pelear la calificación a la siguiente ronda.

Todavía hay mucho por escribirse y los Charros tienen oportunidad de hacer un mejor papel del que se ha tenido en Series recientes como fue la previa cuando los Tomateros no pudieron lograr ningún triunfo de la mano del polémico manager Benjamín Gil.