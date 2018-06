Como mexicanos debemos votar razonando nuestro voto

Es nuestro deber como ciudadanos responsables y amantes de nuestro México, ejercer nuestro derecho y obligación a votar en las próximas elecciones para la Presidencia de la República; si tú no votas no tienes derecho a reclamar, ni a hablar ni a decir nada y el no votar significa que no te importa México ni quién vaya a salir de Presidente y ser el que dirija nuestro país, nuestro destino y el de nuestras familias.

Al votar debemos razonar cuidadosamente la selección de tu voto, analizar las cualidades y calidades de cada candidato; es muy importante conocer sus antecedentes, su currículum, la calidad de su grupo de colaboradores y posibles futuros miembros del Gabinete presidencial en su caso; asimismo las proposiciones que presentan, su lógica, sus posibilidades de cumplirlas y realizar todo lo que se necesita para llevar a cabo esas promesas que han hecho, de dónde van a salir los recursos y cómo lo van a hacer.

Es muy importante además considerar sus capacidades, sus experiencias, no dejarse encandilar y creer en falsas promesas que son imposibles de cumplir, ni dejarse llevar por falsas ilusiones realmente inalcanzables.

También es muy importante tomar en cuenta más a la persona que al partido, debemos elegir al candidato que creemos y analicemos que puede ser el mejor Presidente de México, el más capaz, con más experiencia y con más prestigio; es más importante votar por la persona que por el partido.

Hay que analizar las promesas y propuestas en cada uno de los sectores de desarrollo y ver que son propuestas positivas y benéficas para México y para nosotros los ciudadanos; que tienen una visión para que el país siga creciendo hacia adelante, que haya congruencia y horizontes positivos y no peligro de retroceso y de crear conflictos entre los mexicanos.

Pero lo primordial para ti como mexicano es votar y hacerlo con una conciencia clara y una visión positiva, esto para beneficio tuyo, de tu familia y de nuestro México.

Un tema que es muy importante conocer es que las elecciones no están decididas, las encuestas no son reales, son múltiples, diferentes y generalmente manipuladas; lo que realmente va a decidir el ganador es tu voto consciente y razonado, pensando en tu familia y en México.