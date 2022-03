Cómo hacer que el 8M se trate de Alfaro

En el marco del Día de la Mujer, el gobernador Enrique Alfaro envió a las jaliscienses un mensaje opuesto al que deseaba dar.

Su equipo difundió un video en donde siete secretarias y coordinadoras del gabinete le regalaron una orquídea morada por su lucha a favor de las mujeres en Jalisco.

Como preámbulo, Margarita Sierra enfatiza la presencia de mujeres en el gabinete: tienes a una mujer en cultura/ tienes a dos mujeres en economía/aquí está toda la energía y la fuerza femenina de tu gabinete.

En seguida, Paola Lazo lee una carta en voz alta: «Deseamos de corazón que esta orquídea y su color morado afiance el compromiso que tienes y tenemos con la construcción de una vida justa, libre y digna para todas y todos».

Sobre este video, ampliamente comentado y criticado en la red, consulté la opinión de siete mujeres de la función pública, la academia, el activismo y el periodismo. Esto me respondieron.

Fátima: Es una muestra más del uso de las mujeres para generar publicidad a favor del gobierno. Nos venden la idea de que las secretarias y coordinadoras de gabinete tienen voz y acción, cuando sabemos que eso no es cierto, solo nos hacen creer eso para seguir siendo parte del aparato políticamente correcto, paridad a modo.

Adriana: Analiza todo lo simbólico. Alfaro al centro esperando recibir una flor en pleno día de lucha por los derechos de las mujeres. Y Margarita Sierra: aquí tienes a tus mujeres. Tu secretaria.

Ana: ¿Por qué agradecerle que confíe en las mujeres para tenerlas en su gobierno? Parece que «las escucha» sólo por ser el Día de la Mujer y con palabras favorables para él. Desapareció el IJM y lanzó una estrategia contra las mujeres hasta la mitad de su gobierno.

Carmina: Su carta no dice nada, no hay una declaración de datos, no hay un manifiesto serio. Me parece un acto protocolario para la foto con mucho qué desear de la postura del gobernador, todas alrededor de él, eso habla muchísimo de este gobierno.

Patricia: El pez por su propia boca muere… solo «hoy» se va a poner a escuchar.

Úrsula: Comunican justo lo opuesto. La carta ya era mucho, el video está de pena.

Rebeca: son estilos. En un día como hoy (ayer) cada quien tiene su feminismo y lo vive como dios le da a entender. En el 8M así es la diversidad y pluralidad de pensamientos.

La idea de la carta, me confirmó la vocería estatal, nació de Margarita Sierra, Paola Lazo, Patricia Martínez, Claudia Vanessa Pérez, Ana Lucía Camacho, Lourdes González y Abigail Rizo.

Alfaro presume grandes esfuerzos contra la violencia de género y la desigualdad, pero los resultados son insuficientes. Los feminicidios y los delitos contra la libertad y seguridad sexual de las mujeres han aumentado.

Y en una fecha como el 8M, los actos simbólicos se entregan a esas víctimas, no a un hombre poderoso y con enormes privilegios.