Cómo disminuir las ojeras, trucos de maquillaje

Las ojeras son un problema con el que convivimos muchas personas. Conocer las causas nos ayudará a evitar los agentes externos que las acrecientan. Pero si bien podemos prevenirlas o reducirlas, no siempre se logra hacerlas desaparecer por completo. El maquillaje es una excelente alternativa para corregirlas y darle mejor semblante a la cara. ¿Por qué se producen las ojeras? La piel del contorno de ojos es la más delicada y frágil del rostro. Al ser sumamente fina permite observar los cambios en la coloración de la piel que dan origen a las tediosas ojeras. Aparecen como resultado de un exceso de pigmentación o como consecuencia de la congestión vascular en dermis. Dichos cambios dejan traslucirse a través de la piel fina, evidenciándose en forma de oscurecimiento en los párpados. Las ojeras están asociadas generalmente al cansancio, pero inclusive quienes duermen ocho horas por día pueden padecerlas. Diferentes motivos intervienen en la aparición de las mismas como la visualización de la red vascular superficial de la piel o la producción aumentada del pigmento melanina en los párpados. Hay algunos factores que predisponen a la aparición de las ojeras como por ejemplo: Personas con antecedentes alérgicos. Predisposición familiar. Episodios reiterados o duraderos de irritación e inflamación en los párpados, sobre todo en las pieles oscuras. Algunas enfermedades como hipertiroidismo, problemas cardíacos, renales o inmunológicos. Tener ciertos huesos peri oculares prominentes que generan cambios en la reflexión de la luz y por ende sombras oscuras. Envejecimiento que provoca destrucción de colágeno y elastina y afina la piel. De acuerdo a cada tipo de piel las ojeras pueden presentar tonalidades diferentes. Las marrones aparecen en pieles más oscuras y en quienes han estado expuestos al sol. En las pieles más blancas las ojeras se manifiestan con un color violáceo. Diferentes cambios hormonales favorecen el desarrollo de ojeras, es por ello que las mismas se acentúan días antes y durante el período menstrual, así como en el embarazo. Hay que diferenciar las ojeras de la piel redundante que aparece cuando hay flacidez o acumulación de grasa en los párpados ya que los tratamientos son distintos. Tampoco debe confundirse con las arrugas. El primer paso para tratarlas es poder determinar el motivo que las origina (genética, alergias, hipertiroidismo, disposición anatómica, entre otros). El segundo paso es la protección solar ya que la radiación ultravioleta estimula el incremento de la pigmentación y oscurece las ojeras. Debe complementarse con lentes de sol con filtro apropiado. El tercer paso consiste en cremas o parches que pueden mejorarlas moderadamente pero no deben irritar la piel. Hay que tener en cuenta que la piel del párpado es sumamente delgada y sensible. Por otra parte un buen complemento es el uso de maquillaje correcto. Se indican diferentes tonos de acuerdo al color de la piel. Otra alternativa es el tratamiento por drenaje linfático manual que estimula la circulación. Son realizadas por cosmetólogas profesionales y posibilitan la reducción del edema (hinchazón) en los párpados. En los casos rebeldes y severos pueden indicarse otros tratamientos dermatológicos que pueden mejorar un poco más la pigmentación como el Peeling, que consiste en aplicar ciertos ácidos concentrados para mejorar la renovación celular y corregir la pigmentación. En los casos más severos se puede proceder al tratamiento correctivo con láser. Existen además algunas prácticas saludables que favorecen la reducción de las ojeras. • Dormir bien • Llevar una alimentación sana y completa • Evitar alimentos salados, ya que aumentan la retención de líquidos • Utilizar protector solar • Ingerir abundante líquido • No fumar • Elevar la cabeza cuando se duerme a fin de lograr que el líquido drene lejos del área de los ojos. Eliminar las ojeras no es algo sencillo pero sí sigues estos consejos podrás atenuarlas. Por otra parte, puedes consultar a un dermatólogo para definir un tratamiento adecuado. No olvides además que el maquillaje puede ser tu mejor aleado para disimularlas sin someterte a tratamientos especiales. Empieza eligiendo el tipo de corrector de ojeras adecuado para ti.

