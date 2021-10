Comienza la función (pública)

Este fin de semana estamos de manteles largos pues estrenamos alcaldes y con ellos flamantes promesas de recomposición del tejido social, de salud, económicas y casi de cualquier índole que pueda usted imaginar. Como si fuera una cartita al niño Dios, los ciudadanos se han volcado tanto en redes como de manera presencial en pedir a los -ni tan nuevos- políticos que encabezan las oficinas de los municipios del AMG cuanta cosa necesiten. Siendo no sólo honestos sino realistas y sensibles con nuestra cotidianidad, estas “cosas” que se necesitan son miles. Hay tanto por resolver, tanto por ordenar, tanto por planear que con cada tema nos llevaríamos varias administraciones para poder soñar con la ciudad que queremos tener. Los años pasan y los trienios aplastan con números fríos a la desigualdad social, el rezago educativo y cultural, la inoperancia en seguridad y la incertidumbre con la que hemos aprendido a vivir de manera normal.

Para los artistas la oferta formativa sigue siendo un concepto menor aislado de toda la maraña de actividades planeadas para los siguientes tres años. Hay por ahí una estrategia que sí incluye a los niños en ciertas actividades que parecen más bien matar el tiempo que una propuesta de formación musical, dancística o plástica seria. De entre tantas promesas, veremos algunas repetidas y algunas novedosas pero yo no soltaría el dedo del renglón de la lección que la pandemia nos enseñó. Los artistas locales se forman desde muy temprana edad en la comunidad, los artistas locales necesitan de los foros de la misma comunidad y los artistas locales, no pueden ser aclamados ni hacer que se paren el cuello las autoridades si no se revisan las instituciones culturales de verdad. Para esto, espero que nuestros nuevos altos mandos tengan la humildad de rodearse de gente que por amor al arte (y no al hueso) quiera lo mejor para la ciudad. Sólo así, recortaremos el tiempo que se necesita para ponernos al corriente del rezago que ha significado que el pueblo no sea prioridad para el gobierno. Mucha mierda a todas nuestras autoridades entrantes, que comience la función (pública)…

