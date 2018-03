¿Combate a la delincuencia o maniobra político-electoral?

Apenas el 20 de febrero escribí sobre la alarmante situación de inseguridad en Tlaquepaque y que el incremento en el número de homicidios dolosos lo ubicaba ya en el vergonzoso segundo lugar. Este domingo despertamos con la noticia de que la Fiscalía del Estado, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y el Ejército mexicano realizaron una intervención y desarme de la policía municipal.

Hay dos vertientes en esta situación. La primera, que es la que más importa y que nos debería de preocupar, la actuación de las corporaciones estatales y federales. Hasta el momento se han intervenido de la misma manera 14 corporaciones, pero no ha habido una clara rendición de cuentas que nos permita conocer si de por medio existió un procedimiento o averiguación plenamente sustentados, cuáles han sido los resultados de esas investigaciones, cuántos policías han sido implicados en la comisión de delitos, si los índices se han reducido como consecuencia de estos operativos que conllevan también la capacitación de los elementos de las corporaciones.

Es urgente que el gobernador, Aristóteles Sandoval responda a estos cuestionamientos y brinde la certeza a la que todos los ciudadanos tenemos derecho. Es apremiante que sepamos con claridad si esto es a lo que se refería en días pasados, al afirmar que “vendrán días complicados”.

Por cierto, ¿alguien supo de algún posicionamiento enérgico por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, después de esta declaración del jefe del Ejecutivo estatal?

La segunda vertiente, es la político-electoral. Si nos basamos en que la forma es fondo en política, no podemos pasar de largo varias situaciones. La reacción de la alcaldesa, María Elena Limón llegó tarde y fue débil.

A pesar de que Limón pertenece a Movimiento Ciudadano, y que el tema de la seguridad pública ha sido utilizado por los gobiernos emanados de este partido político para mantener una disputa pública constante con el Gobierno del Estado, el domingo la dejaron sola.

Ninguno de los principales actores políticos del partido por el que buscará la reelección (si es que esta situación no merma sus planes), se pronunció públicamente al respecto. Ni el líder, ni el dirigente del partido. No hubo condenas, no hubo llamados, no hubo publicaciones en redes sociales, nada.

El único correligionario que se expresó al respecto fue el ex comisario de Guadalajara, Salvador Caro, quien publicó dos tuits sobre el tema y en el segundo, más bien fue moderado y esperó buenos resultados del operativo.

Por el contrario, quienes se subieron al tema con el fin evidente de sacar provecho, fueron los candidatos del PRI al gobierno estatal, al de Guadalajara y, por supuesto, al gobierno de Tlaquepaque.

María Elena Limón acusó que, si en tres días no había resultados, lo tomará como un tema con tintes políticos. En el gobierno estatal respondieron que será en 30 días cuando haya resultados. En 30 días, cuando las campañas ya estén en curso. Saque usted sus conclusiones.