Claudia es antipática y a Xóchitl le falta un “hombre”

La percepción entre muchos mexicanos es que la imagen de Xóchitl Gálvez se desinfla; que así como llegó a la “cúspide” cuando el Presidente López Obrador le negó el derecho de réplica -impidiendo el acceso a Palacio Nacional para estar en la mañanera-, hoy por días completos ha desaparecido de los medios, mientras que la “jinete” del Mandatario sigue “galopando” por todo el país, repitiendo y “ventilando” los mismos argumentos de su mentor y guía político.

La respuesta de Xóchitl a sus frecuentes “desapariciones” del panorama dice que se deben a que están en la “etapa de elaborar la estrategia”, pero la impresión de muchos es que “la bicicleta se le ponchó”, y eso se refleja en las encuestas de las últimas semanas. Aunque los sondeos en muchas ocasiones resultan engañosos, pero en todos es Claudia quien lleva una ventaja considerable. Hay pesquisas donde se llega a hablar de una ventaja de 30 puntos porcentuales, mientras que otros -más optimistas- la colocan con una diferencia de 15 y 18 puntos.

Hay quienes opinan que la baja de “simpatía” de Xóchitl obedece a una debilidad en el discurso, sin llegar a mostrar algunos indicios de propuestas que ya durante su campaña pudiera ofrecer, y hasta el momento sólo se ha amparado en frases ingeniosas y populares, que provocan una sonrisa, pero que carecen de contenido político. La verdad, además de una buena estrategia que pueda provocar el cambio de percepción, lo que se necesita es cambiar las tácticas y con pericia convertirse en la candidata fuerte que la oposición necesita.

El sábado pasado el diario español El País publicó una entrevista con la escritora Guadalupe Loaeza -con motivo de la publicación de su último libro ‘La Amante del Río Nilo’ (Planeta), una novela sobre la que fue considerada “la mujer mejor vestida de Mexico”-, y en la misma se le pregunta, “¿Le gusta Xóchitl Gálvez a la alta sociedad? Pues, les gusta, pero se queda corta porque es una señora que tiene un origen humilde y tiene un vocabulario folclórico. Digamos que les gusta y no les gusta. Les llama la atención porque ven que puede dar la pelea y si la están apoyando, pero no le hacen las cenas que le organizaba Viviana Corcuera a Vicente Fox”, haciendo referencia que los “altos círculos sociales” no la acogen -hasta el momento-.

Y por supuesto, a Loaeza también se le preguntó sobre Claudia Sheinbaum, de quien dijo, “... reconozco que está bien preparada; sin embargo, llegó tarde a la repartición de simpatía. Es muy antipática la pobrecita. Xóchitl es vital, de carne y hueso y Claudia sólo es de hueso, no es clara, tiene gatos en la barriga y ausencia de identidad. Además, detrás de Xóchitl no hay un hombre y en el caso de Claudia, está López Obrador”.

Al final de cuentas, antipática o no una de las candidatas, con un hombre detrás de ella o sin él de parte de la otra, lo que México necesita es una Presidenta o Presidente diferente a lo que hoy tenemos. A alguien que gobierne para el país entero y no lo haga a base de caprichos, con motivos de venganza o por complejos.

¿Usted, qué opina?