Claridoso discurso

Recientemente se llevo a cabo la inauguración de un centro geriátrico dentro de la estructura médica del Hospital Civil de Guadalajara que justa y acertadamente lleva el nombre de uno de sus más preclaros benefactores Don Pablo Jiménez Camarena, q.e.p.d. ilustre jalisciense cuya trayectoria personal y empresarial dejó un admirable ejemplo de verdadero altruismo, de ese que se inspira en la convicción de hacer propias las carencias y necesidades ajenas.

El evento inaugural estuvo a cargo del secretario de salud José Narro Robles, asistiendo un gran número de invitados. Dirigiéndose al funcionario federal y a la audiencia, Arturo tomó la palabra expresando algunas ideas y comentarios que me permito transcribir literalmente, lo hago con la anuencia de mi amigo David Pérez Rulfo, aclarando que no tengo el gusto de conocer a quien ahora dirige el importante legado creado por Don Pablo, su hijo Arturo Jiménez Bayardo, a diferencia de la institución ejemplarmente filantrópica diseñada para apoyo de causas sociales que sí que la conozco con puntualidad. Arturo es un personaje de talante combativo, echado siempre “palante”, alejado de posturas protagónicas lo que le da mayor coherencia y valor a la importante labor solidaria que su fundación presta a la sociedad. Para confirmar lo anterior citare textualmente parte del discurso de Arturo con motivo del evento arriba citado y dice, dirigiéndose en primera persona a José Narro Robles.

…“no hay necesidad de que nos den las gracias, esto es un compromiso que todos nosotros tenemos, ayudar al que menos tiene”… “con respecto a mi padre, se quedaron cortos en hablarte de Pablo Jiménez Camarena, ese sí era un chingón, niño de seis años barriendo la calle, sin educación; el resto lo vas a leer en el libro que te acabo de entregar”… “hasta el más humilde de los mexicanos tenemos obligaciones que cumplir, que nos hagamos pendejos es otra cosa”… “ya que estamos hablando de mi papá me gustaría recordar algo que a lo mejor te va a servir a ti Pepe, mi padre me decía, mira, Arturo no te juntes con ningún pendejo porque a la esquina no llegas cabron, en el camino de la vida encuentras unos lambiscones, unos mentirosos”… “al Hospital Civil lo seguiremos apoyando y necesitamos de todos ustedes aquí en Guadalajara y les digo a los empresarios que algunos son muy mendigos, les cuesta trabajo invertir socialmente”… “hay un fideicomiso que mi papá me dejó etiquetado para el Hospital Civil y me dijo: cuando cumplas 70 años, y ya los cumplí, lo vas a poder ejercer, después le pregunte, oye y porque cuando cumpla 70 años, dijo espero que cumplas 70 años y se te quite un poco lo pendejo”…

Del claridoso discurso de Arturo se pueden hacer importantes reflexiones, la primera es que deja ver la miopía social que padecemos en cuanto a la participación social en causas filantrópicas, Arturo cuenta con la calidad moral para convocar a la solidaridad a todos aquellos que pudiendo y no queriendo viven en el cómodo espacio de la indiferencia, de la filantropía de sociales.

Comentario final que vale la pena recalcar es que estamos ante un caso que confirma que toda valiosa cultura solidaria nace de un buen ejemplo. Don Pablo Jiménez Camarena podrá estar orgulloso de haber criado y educado a un magnifico y autentico filántropo.