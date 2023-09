Qué pena que no podamos tomar en serio a los políticos de este país, precisamente porque ellos no toman en serio la función que asumen, todo acaba reducido a un circo que ya ni divierte ni entretiene pero que sigue siendo muy caro y hay que pagarlo te guste o no te guste la función.

Circo de dos pistas, de momento, pues la campaña para el inminente cambio de Gobierno federal depende ahora de la fuerza más débil para definirse, esa debilidad fortalecida por nuestra ausencia de democracia, se llama Movimiento Ciudadano, que afirma irá solo, sin que esa afirmación impida un cambio de última hora para unirse al frente o a la 4T, o debilitarlos a ambos.

Y en lo que mira a Jalisco, sucede que el Estado de los doscientos años de libertad y autonomía se vuelve pura ficción desde el momento en que el futuro del partido aquí gobernante depende de las decisiones de un señor de Veracruz que despacha en la Ciudad de México, hombre cuyo poder sobre nosotros es consecuencia directa de nuestra impotencia para crear alternativas políticas creíbles, ¿o habrá en Jalisco un frente amplio propio que compita con nuestro equivalente de la 4T? ¿O ya todos están de acuerdo de que en Jalisco no habrá elecciones, toda vez que el único partido posible es el que actualmente tiene el mando? El circo de la política jalisciense se ha vuelto el más simple y primitivo, el de una sola pista, donde trabajan incontables ex empleados de los otros circos quebrados y en riesgo de ser cerrados.

Andan por ahí todavía algunos funcionarios que sí creyeron que las candidaturas se alcanzan con base en trabajo objetivo y logros evidentes, al servicio cercano, a la capacidad de responder a las necesidades de la gente, y no a las grillas, a los compadrazgos, a los compromisos de quienes tienen más fuerza para repartir nominaciones a quienes les venga en gana. Pocas experiencias humanas son tan terribles como la impotencia frente a la injusticia de los poderosos, la indignación que produce ver cómo dichas candidaturas no son para quienes realmente han demostrado su capacidad de trabajo sino para los amigos y cercanos al gran dador de los bienes, pues esa es justamente la realidad de quienes aspiran hoy día a la gubernatura de Jalisco, desde el partido en el Gobierno, y la incógnita acaso ya despejada, luego de su peregrinación a México, acerca de las razones que finalmente pesaron en el codiciado reparto.

Por lo mismo, todo comentario acerca de los dichos y los hechos de los políticos de cualquier partido deberían ser acerca de sus actuaciones, tal y como se analiza y critica una obra de teatro, donde el libreto no está en cuestión, porque es sólo eso, un libreto, en cambio lo interesante es saber si los actores asumieron bien o no su papel, si sobreactuaron o se les olvidó lo que tenían que decir, si le pusieron pasión al personaje o lo debilitaron. Es teatro, ningún actor cree en su personaje una vez fuera del escenario.

Si la política fuese un asunto serio, la cosa sería distinta. Nadie podría llegar si en su anterior cargo fracasó en los asuntos cruciales de la administración, por ejemplo: la seguridad. Tampoco nadie podría salir sin asumir las consecuencias de su ineptitud, mínimo tendría que devolver lo ganado por no haber sido desquitado.