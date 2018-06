Cien mil naranjas menos dos

En su cierre de campaña en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, Enrique Alfaro presumió una asistencia (según cifras del Gobierno tapatío que encabezó) de más de 100 mil acarreados, perdón, ciudadanos libres, el doble de los que acudieron a su cierre hace seis años.

Cien mil menos dos: Andrés Manuel López Obrador y Carlos Lomelí que en 2012 ocuparon, al lado de Alfaro, la primera fila en su acto final de campaña en Plaza Juárez; el primero como candidato presidencial por la coalición PRD-MC-PT y el segundo como aspirante naranja a la Cámara de Diputados.

Desde el podium, hace seis años Alfaro habló del valor y ánimo que le infundió Andrés Manuel en el momento clave de su carrera política. Pero el sábado pidió no darle el voto al morenista para evitar un regreso al “autoritarismo presidencial” y el “restablecimiento de una dictadura”.

Cómo da vueltas la vida y la política. Chapulines somos y de prado en prado andamos.

***

También el fin de semana, pero un día después de Alfaro, Andrés Manuel tuvo su cierre de campaña en Plaza Juárez junto a todos sus candidatos por Morena.

Según cifras del Gobierno tapatío, los acarreados, perdón, los militantes morenistas sumaron 14 mil (menos Enrique Alfaro, a diferencia de hace seis años). Los obradoristas hablaron de 50 mil asistentes. Después de todo, las cifras cambian según el color con que se miren.

Por cierto, Andrés Manuel presentó a la diputada federal naranja, Candelaria Ochoa, como una nueva simpatizante de su movimiento.

En corto, Candelaria aclaró que sigue como emecista, pero se dijo libre para apoyar al abanderado presidencial de Morena. ¿Se vale?

Mientras esperaban a AMLO, Candelaria platicó durante algunos momentos con en el ex emecista Alberto Uribe que estuvo muy feliz al lado del ex panista Chema Martínez.

Andrés Manuel también agradeció el apoyo y presencia del ex albiazul y empresario jalisciense Abraham González Uyeda. Para el show del cierre los morenistas trajeron a una nieta de Pedro Infante, al ex bajista de Maná y a Pancho Barrraza; no alcanzó para Belinda o para Margarita, la “Diosa de la Cumbia”. ¡Salud!