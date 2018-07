Cielo e infierno de mexicanos en la Gran Carpa

En tanto el serpentinero mexicano Sergio Francisco Romo sigue acumulando buenas actuaciones con Mantarrayas de Tampa Bay, el joven tapatío Christian Villanueva volvió a la alineación titular con Padres de San Diego y tras lograr recientemente su decimoséptimo bambinazo del certamen incrementando su récord como el mexicano con más cuadrangulares en una campaña como novato, ha estado conectando algunos otros imparables, hay varios peloteros mexicanos activos en la Gran Carpa que están en un bache o son inconstantes como los lanzadores Yovani Gallardo, Jaime Omar García, Marco René Estrada y Víctor Arano, y el chaval José Roberto Osuna Quintero sigue en el limbo, pues es incierta la fecha en que podrá volver a jugar con Azulejos de Toronto o en otra organización de Grandes Ligas.

Es así como Sergio Romo —quien juega para Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), el máximo circuito beisbolero profesional mexicano jugándose en invierno— continúa salvaguardando triunfos para Tampa Bay, habiendo logrado ayer su decimoprimer salvamento de esta campaña 2018 y luce poderoso con excelente dominio de doña blanca usando estratégica e inteligentemente su repertorio de lanzamientos mediante los cuales engaña a sus rivales en la caja de bateo, como en su actuación del martes pasado, en que fue el baluarte para preservar el triunfo por cinco carreras a dos de su escuadrón sobre Tigres en Detroit y se llevó el salvamento al sacar el último out de la novena entrada cuando su escuadra estaba empezando a peligrar, dado que de estar en franca ventaja 5-0 al iniciar ese último inning, los rivales anotaron dos rayitas y el mánager Cash le envió a taponear haciéndolo extraordinariamente sacando el último out ponchando con solamente tres magistrales lanzamientos. Nunca sobra recordar que Romo, aunque nacido en Brawley, California, proviene de padres mexicanos con raíces en Jalostotitlán, Jalisco, y ha sido tres veces integrante del roster del equipo Gigantes de San Francisco que logró el campeonato de la Serie Mundial siendo el único beisbolista mexicano con tres anillos de campeón de Serie Mundial, quien tras ser despedido de Gigantes encontró acomodo con Dodgers de Los Ángeles, pero al poco tiempo los californianos le dejaron libre y fue contratado por su actual equipo Mantarrayas de Tampa Bay para el que se ha consolidado como elemento fundamental en su bullpen.

Ante el buen momento que atraviesa Romo con Mantarrayas y el gran número de palos de vuelta entera que lleva Villanueva con San Diego, es deseable que el resto de peloteros aztecas en la Gran Carpa afinen su desempeño, siendo triste que ningún mexicano haya sido merecedor de estar en el próximo Juego de Estrellas de las Grandes Ligas a efectuarse el próximo día 17 de julio en el estadio de los Nacionales de la ciudad de Washington. Vale recordar que apenas hace poco festinábamos que el chamaco Roberto Osuna participó en el Juego de Estrellas correspondiente a la campaña 2017, siendo ahora paradójico que el joven lanzador sinaloense está en un profundo problema que le impide jugar y quizá haya terminado para él la actual campaña, con el contraste que implica lo exitosa que venía resultando para Roberto la temporada hasta antes que se enredara en el lío extra deportivo al estar indiciado por asalto de una joven mujer que se dice era su pareja sentimental.

Se ha informado que la audiencia ante la Corte a la que estaba citado inicialmente Osuna para efectuarse el 18 de junio pasado fue pospuesta al 9 de julio por estrategia de los abogados del joven sinaloense, ya que decidieron no acudiere a ella y mediante un apoderado manifestarse no culpable y propiciar la apertura del proceso judicial, mas ahora ha sido nuevamente pospuesta la presentación del serpentinero mexicano ante las autoridades judiciales, ya que Osuna volvió a incurrir en no acudir y se determinó nueva fecha para el día primero de agosto próximo, ya que el juez otorgó a la defensa del mexicano más tiempo para preparar el caso y quizá buscar posible negociación con la denunciante.

Y es así como lo que se advertía sería una temporada de ensueño e histórica para Roberto Osuna, se convirtió de golpe y porrazo en una auténtica pesadilla debido a sus problemas extra deportivos con la justicia canadiense. Es de recordar que el pasado 8 de mayo, el joven pelotero oriundo del poblado Juan José Ríos, cerca de Mazatlán, Sinaloa, fue arrestado por la Policía de la ciudad de Toronto al ser señalado y formalmente acusado de haber causado daño a una joven quien en esa época era su pareja sentimental y al parecer vivían juntos, incriminándolo de lo que en el mundo es conocido como violencia doméstica y que acorde a las leyes canadienses es asalto con violencia y como sabemos aún está por determinarse formalmente su situación jurídica, mas hay que recordar que de inmediato fue puesto en suspensión o licencia administrativa por la directiva de los Azulejos de Toronto, acatando la decisión de la organización de Ligas Mayores (Major League Baseball -MLB-) en concordancia con la política de rechazo y combate a la violencia doméstica que profesa según convenio con el sindicato de peloteros de Grandes Ligas y especialmente la filosofía que impera al respecto en la sociedad canadiense y de la que por supuesto hace eco el equipo de Toronto. Como es sabido, la suspensión original dictada por la MLB ha sido ampliada en varias ocasiones hasta que en fecha reciente se determinó una sanción suspensiva hasta el día 4 de agosto próximo, pues fue suspendido por 75 juegos, lo cual lo haría elegible para quizá regresar a jugar el 5 de agosto, mas como aún su situación jurídica no estará resuelta para esa fecha es muy posible que la suspensión se amplíe hasta en tanto el asunto legal quede resuelto del todo, además que habrá que estar atentos a cómo se encuentre física y mentalmente para volver a jugar tras el suceso y la larga suspensión, siendo posible existan reacciones adversas de la fanaticada de Toronto y de otros equipos.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com