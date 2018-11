Charros, por segunda vuelta de ensueño

Hoy termina la agenda de la primera vuelta del calendario regular de esta temporada 2018-2019 de La Liga Mexicana del Pacífico, nuestro máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-invierno, con la respectiva cosecha de puntos atribuibles a cada uno de los ocho equipos que lo conforman, acorde a como hayan quedado sembrados en la tabla de posiciones conforme a triunfos y derrotas, además de aplicación de criterios en caso de empates, como son la dominancia entre los distintos escuadrones y el balance entre carreras admitidas y anotadas.

Hay que recordar que según el esquema de competencia los equipos se hacen acreedores a un determinado número de puntos según su lugar en el standing, siendo que al equipo terminando en el liderato obtiene ocho puntos, al escuadrón que culmina la fase en segundo sitio le corresponden siete unidades, a la novena terminando la vuelta en tercer lugar le tocan seis puntos, siendo cinco los que se asignan al conjunto que acaba la fase en cuarto peldaño, en tanto a los que finalizan la primera vuelta del torneo en quinto, sexto, séptimo y octavo sitios les asignan 4.5, 4, 3.5 y 3 , respectivamente, unidades que se suman a las obtenidas en la segunda vuelta del certamen en los mismos términos de reparto que se enmarcan en el criterio citado acorde al lugar en que cada escuadra culmine ubicado en la tabla de posiciones y pasan a postemporada los seis mejores conjuntos. Obviamente Charros busca calificar y luchar por el título.

Los Charros de Jalisco han padecido de altibajos en esta ya falleciente primera vuelta del calendario regular en la actual campaña y tras haber iniciado mal perdiendo los dos cotejos inaugurales de la temporada ante Venados de Mazatlán gozó de muy buen repunte que le llevó temporalmente a ocupar el liderato tanto en solitario como en competencia directa con los Venados, pero como igual es historia devino repentinamente en severa crisis que le provocó caer desde lo más alto del standing al oscuro sótano hilvanando ocho derrotas, entre ellas cuatro humillados por dolorosa blanqueada, sumando más de 41 entradas sin poder anotar alguna carrera casi llegando a récord negativo al respecto.

Mas también advertimos esa capacidad de la novena jalisciense para recuperarse de la agobiante mala racha y fue así como los caporales albiazules sacaron la casta mostrando buen nivel de juego y principalmente garra para barrer a Cañeros de Los Mochis en la serie previa a esta que hoy culmina jugando en casa contra Yaquis de Ciudad Obregón y es la última de la primera vuelta del actual certamen.

Mas justo cuando tras la oxigenante barrida a los Cañeros se esperaba que los campiranos albicelestes mostraran real consolidación de su breve pero emotiva recuperación mostrada ante Los Mochis, la novena jalisciense volvió a tropezar batallando mucho enfrentando a un aguerrido conjunto obregonense, habiéndose mostrado claro que el equipo albiazul aún requiere afinarse bastante para evitar inconsistencia y volver a ser un conjunto mayormente exitoso.

Hay que señalar que entre las filas de Obregón hay buenos peloteros incluidos algunos con historial en equipos de Grandes Ligas como el infielder tapatío Christian Iván Villanueva Limón, quien mostró destellos de su calidad pues el ahora ex jugador de Padres de San Diego oriundo de Guadalajara dio impulso a la ofensiva de la tropa de la antigua Cajeme. Villanueva Limón estuvo siendo considerado en negociaciones que no prosperaron entre la directiva de Yaquis y la de Charros, que buscaban que el chamaco viniese a jugar enfundado en la franela del conjunto local, siendo incluso que estuvo presente en algún cotejo como invitado especial de la directiva jalisciense, qué haciendo eco al deseo del propio pelotero, buscaban propiciar que Yaquis cediera los derechos de participación de Villanueva en la LMP. Pero la directiva de Yaquis sostuvo una posición demasiado ambiciosa a cambio de permitir a Christian vestir la casaca albiazul jalisciense y por ello no pudo cumplir el joven ligamayorista tapatío su ilusión de jugar en su casa ante los suyos, lo que hubiere sido muy interesante tanto para Charros como para el propio pelotero, quien por cierto ha amarrado un excelente contrato para jugar en el máximo nivel de la Liga japonesa de beisbol profesional a partir del próximo torneo de primavera y verano.

La directiva de los Yaquis buscaba que Charros les cediera los derechos de participación en la LMP del estelar serpentinero sinaloense José Roberto Osuna Quintero, al que quieren en sus filas a pesar de ser casi imposible venga a jugar esta temporada al beisbol invernal mexicano, habiendo pretendido además los de Obregón llevarse peloteros clave como José Manuel “Manny” Rodríguez Espinoza, Amadeo Zazueta Alarid y Agustín Murillo Pineda, lo que definitivamente jamás hubiese sido aceptado por Charros, que lo que necesita es todo lo inverso a debilitarse, ya que deben pensar en reforzarse en el cuerpo de lanzadores sin debilitar su fuerte base mexicana, teniendo de frente la necesidad de recortar para la segunda vuelta de 12 a ocho el número de peloteros foráneos según las reglas del circuito.

Al no haber logrado culminar la primera vuelta del torneo en los primeros sitios del standing Charros tendrá una condición complicada en la segunda vuelta rumbo a la calificación a Postemporada en búsqueda del ansiado título, debiendo “ponerse las pilas” en la fase complementaria y lograr con su máximo esfuerzo concluir la segunda vuelta entre los dos primeros para así amarrar su clasificación, lo que se antoja difícil, aunque no imposible. El primer paso para el éxito en la segunda vuelta será que la directiva y el cuerpo técnico de Charros decidan lo más adecuado en relación al imperativo recorte de extranjeros, debiendo afinar la integración del roster para tener los mejores elementos que propicie el más oportuno y eficaz refuerzo del cuerpo de lanzadores para tener los mejores abridores y un sólido grupo de relevistas sin que deban descuidar su capacidad ofensiva.

