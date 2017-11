Charros, con buena ofensiva y débil pitcheo

Se ha señalado bastante que Los Charros de Jalisco buscan que esta campaña 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) sea en la que obtengan el título de campeón del máximo circuito del beisbol profesional de invierno. Además del natural deseo de alcanzar el máximo galardón en razón de darle a la noble afición la satisfacción de ser impulsora de un equipo campeón, lo que ha estado esperando desde hace muchos años especialmente a partir que en la campaña 2014-2015 de la LMP regreso el beisbol profesional a Jalisco, la directiva de la organización beisbolera albiazul jalisciense quiere lograr la corona a fin de ponerle la cereza al pastel del supremo festín beisbolero que habrá en Jalisco entre los días 2 al 8 de febrero de 2018, cuando se efectuarán en el Estadio Panamericano de beisbol de la Colonia Tepeyac, en Zapopan, los 13 juegos de la sexagésima edición de la Serie del Caribe, ya que hay que recordar que el campeón de la LMP se hace acreedor a ser la base del seleccionado mexicano en dicho certamen, el máximo de Latinoamérica, buscando por ello que Charros se corone en esta temporada 2017-2018 del beisbol invernal mexicano que ya casi llega a su primera mitad del calendario regular.

Y como se ha dicho, Charros debe terminar al menos como segundo lugar en la tabla de posiciones al culminar esta primera vuelta del torneo en su calendario ordinario a efecto de asegurar la calificación a la postemporada y por ende a la disputa por los máximos lauros que lleven al equipo a la disputa y posible triunfo de la Serie del Caribe enfundado en la casaca nacional de México, y para lograrlo es menester ganen las últimas cuatro series que estarán en contienda en esta primera fase del certamen en curso, y son la que actualmente enfrenta contra Águilas en Mexicali de la que perdió el primer cotejo efectuado el pasado martes 7 del mes de noviembre en curso y debería ser exitoso en los otros dos cotejos del serial los subsecuentes días, la serie a desahogarse entre los próximos días viernes 10 al domingo 12 de este mismo mes en Ciudad Obregón contra el sotanero Yaquis, del que en teoría son superiores como conjunto comparando calidad de los peloteros de ambos escuadrones acorde a sus respectivos números estadísticos, calidad y virtual potencial para forjar victorias, así como vencer en la que se realizará entre los próximos días martes 14 y jueves 16 de este mes al recibir en casa a los Cañeros de Los Mochis —a quienes deberían regresar la barrida que dicho equipo endilgó allá en su viejo Estadio Emilio Ibarra Almada humillándolos al inicio de la presente campaña—, y la última de la primera fase a jugarse entre el viernes 17 y el domingo 19 de noviembre próximos cuando los caporales sean anfitriones de los Tomateros de Culiacán, que aun siendo una escuadra aguerrida y potente, deben arrebatarle la serie aun cuando no pudieren aplicar la escoba y llevarse el triunfo en los tres enfrentamientos correspondientes. Sólo ganando entre 9 y 10 juegos de los 12 a jugarse en las cuatro series finales Charros aseguraría liderato o al menos el segundo lugar del standing en la vuelta inicial y con ello la clasificación a los soñados Playoffs.

Ya se ha dicho que urge a Charros resolver el problema de solvencia que le aqueja en cuanto a su cuerpo de lanzadores, especialmente en relación a los abridores, ya que sólo cuenta de momento con tres : Tyler Alexander, Kyle Lloyd y Jesús Cruz Sustaita, debiendo esmerarse en conseguir dos más que solventen esa parte fundamental, pero también es claro que deben seleccionar algunos elementos del grupo de relevistas que no están en la mejor condición siendo poco útiles, como serían quizá los mexicanos Edwin Salas, Carlos Vázquez, Carlos Salazar y el colombiano Ernesto Frieri —que no ha funcionado como el sólido cerrador que Charros requiere— y apretar las tuercas a otros que deben esmerarse más como Federico Castañeda, Carlos Pech, Luis Iván Rodríguez y Jeff Ibarra, además del foráneo Robert Stock, debiendo apurar la recuperación de elementos que podrían reincorporarse como relevistas, entre ellos Octavio Acosta y Adrián Guzmán, debiendo suplírseles en el rol de abridores con otros dos serpentineros de indudable capacidad como aperturistas, anhelando el retorno, ya recuperado de lesión, del buen relevista que ha sido Manuel Flores. Charros debe apurarse y recuperar su capacidad en el staff de pitcheo, no pudiendo dejar de resaltar que hasta ahora hacen buen trabajo, además de Alexander, Lloyd y Cruz, otros buenos lanzadores relevistas como Iván Salas, Luis de la O y Carlos Stiff Rodríguez.

Charros ha mejorado bastante en todas sus líneas defensivas, debidamente cubiertas, mostrando gran capacidad ofensiva —por más que debe buscar dejar menos gente en base y anotar más carreras—, pero de poco servirá el bateo del “Manny” Rodríguez, Amadeo Zazueta, Japhet Amador, Brock Stassi, Billy Burns, Edson García y Jarrod Saltalamacchia si no logran resolver la encrucijada en cuanto al pitcheo, que debe ser la gran prioridad.



