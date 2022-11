Charros busca no terminar en el sótano; adiós a Manny

Un aspecto importante a analizar es el de las posibles causas del mal desempeño de Charros de Jalisco durante la primera vuelta de esta campaña 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), no obstante que se piensa puede recuperar terreno y pelear por el título como lo hizo ya el torneo anterior cuando también el equipo empezó mal, pero casi de inmediato tuvo una racha ganadora y anduvo entre altibajos durante la primera vuelta logrando terminar casi en la media tabla, sin tanta presión como ocurre en esta ocasión, y en la segunda vuelta el conjunto se superó totalmente para pasar bien a playoffs aunque sin ser de los equipos privilegiados como anfitriones de inicio de los diferentes seriales de postemporada y ya sabemos el resultado, el conjunto se creció hasta llegar al campeonato que aún saboreamos la afición de los albiazules campiranos jaliscienses y que igual es de anhelarse este año pudiesen repetir y lograr el bicampeonato.

Ahora, algunas de las situaciones que han sido muy claras para el mal desempeño son dos: la falta de bateo específicamente, además de la poca producción de carreras y el abultado número de anotaciones en contra, la falta de toleteo eficaz y más especialmente el que ni siquiera en el parque local que es un estadio proclive para darle ventajas a los bateadores sobre todo a los que conocen el estadio, me refiero a los de casa, dado que por situaciones ligadas al clima, a la orientación y a la altura propia en la que se ubica la Zona Metropolitana de Zapopan y el tipo de pasto y otros temas que influyen, la pelota corre y vuela y ,sin embargo, en esta parte inicial de la agenda regular de la temporada son pocos los Bambinazos que se han visto en el estadio de la Colonia Tepeyac de Zapopan.

Y otro aspecto a considerar es el número importante de fallas a la defensiva y el que muchas de ellas han sido a cargo de los expertos, gente que ha sido galardonada con guantes de oro, con distinciones importantes por su buen manejo del guante, y por la defensa muy adecuada en las posiciones que les son asignadas a algunos de manera natural y en ocasiones hasta ocupando espacios que por necesidad han tenido que desahogar ante las circunstancias que se han suscitado.

Aunado a lo anterior, también es de señalar que en el pitcheo los tres caballos estelares que son Tyler Alexander y Javier Solano tardaron en tomar forma y el otro que es Brennan Bernardino llegó muy tarde y apenas está tomando ritmo.

También hay que decir que se ha extrañado a gente de gran valía y que fue fundamental en la temporada pasada cuando se obtuvo el campeonato y me refiero al cubano Félix Pérez, a Roberto Osuna, quien se espera ya pronto retorne de Japón y el flamante cerrador Sergio Romo, a quien por alguna razón extraña no se le tuvo en planes esta temporada por la directiva actual, siendo que en no pocas ocasiones las derrotas han sido por falta de taponeo adecuado como el que acostumbra ‘El Mechón’ , que además es un ídolo e imán de taquilla.

Otro tema es que Roberto Vizcarra ha visto cómo al menos tres de los pilares de su conjunto los ídolos como son José Manuel “Manny” Rodríguez, Agustín Murillo y sobre todo Japhet Amador han tenido un pobre desempeño al bat y los tres han incurrido en pifias poco usuales en ellos.

Por cierto, ayer la directiva de Charros ha confirmado lo que comenzó como un rumor, el retiro de Manny Rodríguez, quien según se informó tendrá un homenaje de despedida frente a Tomateros de Culiacán en la serie a efectuarse los días 16, 17 y 18 de diciembre. De manera que habrá que decir adiós a un grande y poderoso toletero, quien merece todo el reconocimiento por lo que dio a Charros y al béisbol mexicano. Su lugar en el diamante ya es ocupado por el valioso utility Edson García, y también está ahí Misael Rivera que igual cubre la tercera base ya en muchas ocasiones supliendo a Agustín Murillo, que se queda en el banco, y de quien se dice podría pronto decir adiós al igual que Japhet Amador.

Esperamos pues las condiciones mejoren a la brevedad para Charros porque la segunda parte del calendario está a la vuelta de la esquina y necesitará muchos triunfos a fin de incrementar sus números para buscar llegar a la postemporada en busca del bicampeonato.

Salvador Cosío Gaona