Charros, a dejar atrás torpezas e infortunios y buscar una hazaña

Los Charros de Jalisco se juegan el todo por el todo en el cotejo ante Yaquis de Ciudad Obregón a celebrarse hoy sábado 9 de enero de este bisoño 2021 en el nuevo estadio de la tribu cajemense, y deben salir a jugar con toda la garra y pasión mostrando que la calidad de sus individualidades puede ser conjuntada y, con adecuado manejo del manager Roberto Vizcarra y su cuerpo técnico, darle la satisfacción a su noble afición en cuanto a poder superar el escollo que representa ganar y seguir aspirando a conseguir el boleto a la semifinal rumbo a la lucha por la corona del béisbol invernal mexicano en el certamen actual.

Es de recordar que Charros sorprendió gratamente al salir victoriosos de su primer juego de la serie frente a Yaquis imponiéndose en el Nuevo Estadio de Ciudad Obregón con marcador de 5-11 aunque un día después los de la tribu igualaron los cartones a un juego al superar a los caporales albicelestes por 6-2.

Pero no obstante que se esperaba aprovecharan la localía en los siguientes tres cotejos pactados a celebrarse en su estadio de la Colonia Tepeyac en Zapopan, la expectativa de llevarse tres triunfos o al menos dos del serial para, o bien conseguir aquí su pase a la semifinal o al menos irse a desahogar la conclusión de la serie con una ventaja importante para aspirar al triunfo en la antigua Cajeme, se desvaneció al ganar solo uno de los tres juegos. La tropa sonorense, en un gran duelo registrado la noche del martes, se llevó el triunfo en extra innings por 2-3, y el miércoles, en el cuarto encuentro de la serie volvieron a imponerse con parciales de 4-6. Para el quinto enfrentamiento, tercero y último en territorio jalisciense, Charros sacó la casta y logró quedarse con el de la honra al superar a la tribu por 10-6.

Los jaliscienses dejaron ir la posibilidad de finiquitar la serie en casa y es lamentable que se pueda quedar en la borda el sueño y la ilusión de pasar a semifinales, siendo que esa ardua tarea la habrán de enfrentar en territorio Yaqui este sábado, en que estarán obligados a conseguir el triunfo para continuar en competencia.

Los errores defensivos, la ausencia de bateo oportuno y fundamentalmente la falta de consistencia de su staff de pitcheo, aunado a la errática conducción desde el dugout, así como problemas administrativos, escasez de recursos financieros derivados de conflictos legales, y un deficiente manejo de protocolos en relación a la pandemia, han sido factor para que Charros de Jalisco haya sufrido durante toda la temporada y ahora en postemporada enfrentando a Yaquis.

Los caporales albiazules de Jalisco están a un paso de la eliminación en la repesca de la campaña 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), el máximo circuito profesional jugándose en otoño-invierno, ya que de no poder anotarse el éxito hoy cederían el paso a la siguiente etapa de playoffs a los aguerridos Yaquis.

Si bien luce compleja la epopeya, no es imposible, pues Charros tiene con qué lograr la hazaña de timbrar el campanazo, ganar los dos juegos para dar la vuelta a la serie y sacar boleto a la final. Soñar no cuesta nada, y como dijera Yogui Berra: “esto no se acaba, hasta que se acaba”.

En otros frentes, Sultanes regresa a Monterrey con ventaja de 3 juegos a 1 sobre Mexicali con expectativa de éxito; Mazatlán visita a Naranjeros en el estadio Sonora de Hermosillo, y aunque lucen favoritos los de la capital sonorense, que aventajan 3 triunfos a 2 a los Venados, los porteños darán la batalla y no pueden darse aún por eliminados. En tanto que Culiacán acude a Guasave con ventaja de 3 éxitos por 2 fracasos ante Algodoneros, y en teoría son favoritos los Tomateros, aunque los sinaloenses han sorprendido en esta campaña y aún pueden dar el vuelco y vencer a los culichis.