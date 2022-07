Chamaqueado, y doblegado otra vez en Washington

No, definitivamente la visita a Washington no fue una buena idea. Y no lo fue por múltiples razones; la primera de ellas es porque el presidente mexicano no podía esperar un trato afable en el vecino país del norte después de haber boicoteado recientemente la Cumbre de las Américas a la que convocó el presidente estadounidense Joe Biden. Andrés Manuel López Obrador tampoco podía haber esperado que le recibiesen con honores cuando días atrás desairó a su principal socio comercial para defender a sus amigos los dictadores. De hecho, sabedor del mencionado desdén, el mandatario mexicano buscó medir el ánimo en que había dejado la relación con la Casa Blanca y propició la reunión pactada para el martes 12 de julio. Hoy, ya él y todos sabemos que sí pagó una factura, pues fue tratado con desprecio, humillado, doblegado y chamaqueado por un Joe Biden que, si no lo oprimió más, fue simplemente porque necesita a México para continuar fungiendo como dique en la frontera.

Andrés Manuel López Obrador, se presentó en el Salón Oval cual niño que va a leer su cartita a Santa Claus; con la misma ilusión y nerviosismo (incluidas las piernas torcidas, sus hojitas dobladas, y muy seguramente también las manos sudadas). Por más de 30 minutos dio lectura a su discurso, que por supuesto leyó en español; primero porque no sabe inglés y segundo porque no hizo la tarea y no se aprendió lo que tenía que decir.

Pero más tardó en presentar sus puntos que el demócrata en corregirlo y luego batearlo. Biden le corrigió su texto al aclararle que de todas las economías grandes del mundo la de Estados Unidos es la que más rápido está creciendo.

AMLO planteó propuestas en temas de migración, seguridad, economía y energéticos, las cuales, señaló, recuperarían “las buenas lecciones” de la presidencia de Franklin D. Roosevelt. “Sin un programa atrevido y de bienestar, no será posible resolver los problemas (...). Frente a la crisis, la salida no está en el conservadurismo, si no en la transformación”, señaló, ante un Joe Biden que en ciertos momentos se esforzaba por no soltar la carcajada, principalmente cuando su homólogo le advirtió que “sus adversarios pondrían el grito en el cielo”, una expresión que seguramente el nativo de Scranton, Pensilvania, no comprendió.

Otro momento en que el presidente norteamericano debió contener la risa fue cuando López le planteó medidas para solventar el alza de los precios de las gasolinas en la Unión Americana, tales como la apertura del Gobierno mexicano para que automovilistas estadunidenses puedan cargar gasolina en los estados fronterizos de México a un precio más accesible, para lo cual ofreció aumentar al doble el abasto, y la disposición de más de mil kilómetros de gasoductos para abastecer a alrededor de tres millones de ciudadanos desde Texas a Nuevo México, California y Arizona.

Al final, todo parece indicar que, lo más que hizo Biden por el presidente López Obrador fue escucharlo durante 31 largos minutos.

Algunos especialistas coinciden en que el presidente mexicano comprometió más de lo que alcanzó, ya que ninguno de sus cinco planteamientos se concretó de manera formal y, por el contrario, se comprometió a comprar hasta 20,000 toneladas de leche en polvo y un millón de toneladas de fertilizantes a Estados Unidos, así como a invertir 1,500 millones de dólares (unos 31,000 millones de pesos) en la frontera con ese país.

De hecho, los dos presidentes emitieron un comunicado en el que se detallaron los acuerdos alcanzados, y no se mencionaron los puntos que López Obrador presentó.

Lila Abed, directora adjunta del Instituto México del Wilson Center, destacó que Estados Unidos comprometió a México en una variedad de temas en la agenda bilateral que no se habían dado a conocer con antelación, aunque quizá sí estaban acordados.

A su vez, el exembajador Andrés Rozental expuso: “Cualquiera que conoce la situación política del presidente Biden, entendería que no iba a haber compromiso numérico de visas, tampoco iba a hacer nada que fuera algo entregable para que el presidente de México pudiera regresar a México y decir ‘obtuve, esto, esto y esto’, pero todo lo contrario, no solo no obtuvo nada, sino que en el comunicado y de lo que se sabe, la verdad, más bien tuvo que dar”.

“El gran problema de esta visita, no es que no solamente no obtuvimos nada, sino que nos costó, deja tú la compra de fertilizantes y demás, lo que me da la sensación es que por lo que respecta al vínculo México-Estados Unidos, este sexenio ya se acabó y López Obrador difícilmente va a poder reconducir la relación con Estados Unidos”, expresó el internacionalista de la Universidad Iberoamericana, Javier Urbano.

En conclusión, AMLO retornó sin nada en las manos ni nada para presumir de esa visita que todavía no sabemos con qué carácter se llevó a cabo, toda vez que hubo una serie de situaciones que continúan causando entre dudas y suspicacias, principalmente por el mal trato que se le dio al tabasqueño; pues hay que decir que lo mandaron a un hotel, no salió a recibirlo el presidente, lo despacharon antes de la cena, no hubo reunión con empresarios organizada por Biden, y mucho menos con congresistas. Tampoco se reunió con inmigrantes.

Fue sin duda, una visita mal planeada, mal llevada a cabo y en un momento que no fue el idóneo. El asunto es que cualquier persona con dos dedos de frente lo pudo saber, por ello no se entiende que la comitiva mexicana, el propio canciller Marcelo Ebrard, hayan alentado el encuentro.

Lo más grotesco, -más allá de las selfies que fue a tomarse la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller-, es que el gobierno de México celebrara como un triunfo la reunión y que los gobernadores de Morena hasta publicaran un desplegado para felicitar al presidente.

La vergonzante realidad es que si Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, presumió haber “doblado” en 2019 a Andrés Manuel López Obrador y así conseguir ‘soldados gratis’ en la frontera para frenar la migración tras amenazarlo con imponer aranceles a las importaciones mexicanas, hoy Joe Biden puede también ufanarse de haber chamaqueado al mexicano, quien llegó con su cartita a Santa Claus y sin recibir nada a cambio comprometió miles de millones de dólares para reforzar la frontera, sin menoscabo de otros pendientes.

Y eso es lo que sabemos, queda esperar qué otras sorpresas resultarán. Por cierto, no es descabellado que la detención de Rafael Caro Quintero, se haya dado en el contexto de la reunión en la Casa Blanca.