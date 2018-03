Cerca de la despedida

Después de la Fecha FIFA, primera y única antes del Mundial, las 32 Selecciones conforme a su planeación particular, agendarán partidos de preparación como parte de su última etapa de preparación cuando los estrategas hayan definido el plantel con el cual encararán la justa mundialista.

Pasados los encuentros ante Islandia y Croacia, la pregunta sigue siendo la misma: ¿A qué juega la Selección?, ¿cuál es su estilo? ¿cuál es su cuadro base?

La respuesta sólo la sabe Juan Carlos Osorio, quien sigue inmerso en su mundo; el de las rotaciones, su plan de acompañamiento, la polifuncionalidad, a veces casi forzada, de algunos de sus jugadores, en una visión y un discurso que cada vez se entienden menos, y en los que la autocrítica brilla por su ausencia.

No se debe hacer un tiro al blanco sobre el colombiano, incluso hay que reconocerle que ha logrado llevar el debate a temas de la cancha, dejando atrás escándalos amarillistas, quejas, discusiones sobre los naturalizados, criticas al arbitraje, y muchas de las frivolidades que envolvieron el entorno de sus antecesores.

A lo largo de varios años en este espacio, aprovechando la oportunidad de estar cerca de la Selección, hemos comentado muchas de las vivencias acontecidas en la cobertura informativa. Desde Ricardo La Volpe, siguiendo con Hugo Sánchez, Sven Goran Ericksson, Javier Aguirre, José Manuel de la Torre y Miguel Herrera, es difícil recordar algo similar a lo que hoy se vive con Osorio.

De cara a un Mundial y a pesar de que en algunos casos los resultados previos fueron catastróficos, en ninguno de ellos hubo el escepticismo que raya en el pesimismo que hay ahora.

En todo lo que va de este proceso no se ha permitido observar un solo entrenamiento completo del Tri, algo que sería interesante para tener mayores bases para conocer más a detalle la forma de trabajar de Osorio y tratar de entenderla.

Según dijeron quienes trajeron al sudamericano, que la intención es que se diera un salto de calidad, y lo que parece es que el salto será al más allá, porque con Osorio no se ha manifestado evolución alguna. A pesar de que en cuanto a resultados Osorio es uno de los entrenadores de la Selección más exitosos.

Es complicado considerar, porque no hay argumento alguno para ello, que en la Copa del Mundo el equipo mexicano tenga una transformación milagrosa que le permita hacer creer que en esta ocasión se llegará más lejos de lo habitual.

Después de dilapidar el aprovechamiento de los partidos ante Islandia y Croacia en los que entre otras cosas, a Rodolfo Pizarro le aplicó la de “Elías Hernández”, haciéndolo jugar como no suele hacerlo, poniendo en jaque la oportunidad del jugador de las Chivas de ir al Mundial.

José Andrés Guardado dio la voz de alerta, al afirmar que a menos de tres meses del Mundial las cosas no están como deberían de estar. En concordancia con el ex atlista con relación al análisis que a su juicio se debe hacer de lo que pasa en la Selección, no hay que echarlo en saco roto, especialmente ahora que la vorágine de la competencia local echará al olvido el acontecer del Tri.