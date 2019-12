Carta al Niño Jesús 

Querido Niñito Jesús, te quiero pedir ahora en esta Navidad, algo que es muy importante para beneficio de México y estoy seguro que la mayoría de los mexicanos pensantes estamos de acuerdo.

Te pido que le des a Andrés Manuel la cordura suficiente para que pueda reflexionar en sus múltiples decisiones basadas en su capricho, que no benefician a México. Por ejemplo, que reflexione y analice una vez más la construcción del Aeropuerto de Texcoco y por supuesto que no siga con su idea y capricho de construir el Aeropuerto de Santa Lucía, que los expertos científicos en aeronáutica ya expresaron que no es posible ni se debe hacer ahí el Aeropuerto Internacional, asimismo las aerolíneas mexicanas e internacionales no están de acuerdo.

Haz que vuelva a instalar los Consejos de Desarrollo Turístico que anuló en cada Estado, que comprenda que son indispensables para el turismo y valiosos para México, también que restituya las miles de guarderías infantiles que canceló; que deje de hacer sus “consultas patito” y basar sus decisiones en ellas y en sus seguidores, a los cuales les pide que levanten la mano para aprobar sus deseos y sus obras, como el Tren Maya.

No permitas que consiga completar su idea de tener el control absoluto del Congreso para poder modificar la Constitución.

También te pedimos los jaliscienses que revoque su decisión de recortar las participaciones federales que le corresponden a Jalisco y a los municipios, que ahora están impedidos de completar las obras y servicios que merecen sus habitantes.

Que Andrés Manuel cumpla su promesa de apoyar la terminación de la Presa el Zapotillo que tanta falta hace para que llegue el agua a Guanajuato, a los Altos de Jalisco y a la región metropolitana de Guadalajara, que entre los dos estados son nueve millones de mexicanos.

Haz que se tome un tiempo cuando recobre la cordura para definir sus decisiones, no solamente con sus expresiones como “lo que diga mi dedito” y “me canso ganso”.

Que cumpla con su promesa de realizar la Línea 4 del Tren Ligero en Guadalajara, así como el Peribús, que todo esto prometió en Palacio Nacional delante de 40 empresarios jaliscienses.

Estoy seguro Niñito Jesús que haciendo que suceda esto que te pedimos los mexicanos, se logrará un beneficio muy valioso para nuestra patria.

Y tú, Andrés Manuel, abre tu mente para recibir esta gracia de parte del Niño Jesús, en beneficio de México.