Carta abierta a Rodolfo Pizarro

Tu calidad no está en discusión, Rodolfo Pizarro. Eres un crack “Popillo”, lo sabes, te la crees y por ello la demostración de futbol que das en cada partido. Es un deleite verte jugar. A título personal, te califico como el mejor jugador de la Liga en tu posición y para mí el mejor mexicano, así que por ende sería una de las grandes injusticias si Osorio no te incluye en la lista final para estar presente en el mundial de Rusia 2018.

Una vez dijo Johan Cruyff: “El futbol siempre debe jugarse de manera atractiva, debes jugar de manera ofensiva, debe ser un espectáculo”. Tu eres, Pizarro un espectáculo dentro del terreno de juego, porque Chivas contigo en el campo, es uno futbolísticamente y sin ti, eres otro totalmente diferente.

Tu desparpajo para jugar, tu desfachatez para intentar lo que la mente te guía es de un crack. Tus movimientos para dejar atrás al rival o engañarlo, parecen por momentos raros, como que te tropezarás, pero los tienes tan coordinados y estudiados que te hacen diferente y los cracks eso son, diferentes en todos los aspectos.

Andrés Iniesta señaló no hace mucho: “No juego para ganar balones de Oro, juego para ser feliz”.

Esto último lo meto a colación para aterrizar en esto: sé que como en toda profesión juegas por dinero, lo hacemos todos en cualquier actividad a la que nos dediquemos, pero seguro estoy que a tu corta edad y con una gran carrera por delante, eso lo tendrás a manos llenas.

Tu juegas hoy como un niño, para ser feliz en el campo, te gusta ver a la gente disfrutar con tus jugadas, con tus pases para gol, te extasías dejando rivales sembrados en el césped. Estás en el momento exacto para tomar una de las determinaciones más importantes de tu vida, que te puede dejar marcado por siempre.

Sí. Así como lees. Si es verdad todo esto de tu venta al Monterrey en caso de que no llegue una oferta de Europa, te voy a dar un mal consejo por los 16 años que tengo cubriendo Chivas (aunque hoy sigo vetado por un directivo) y 21 de carrera en el medio.

Si es por dinero en lo único que te podría ir mejor en tu cambio al equipo del norte, piénsalo dos veces, porque el cariño de la gente si TU decides quedarte en Chivas a esperar una oferta del extranjero para diciembre, ese lo tendrás toda la vida y jamás se le olvidará a la afición que no cambiaste el amor que le tienes a los colores.

Los tiempos, mi estimado “Popillo” han cambiado, al tener contrato no estás obligado a ir a otro equipo si no estás de acuerdo. Ya una vez Gonzalo Pineda no fue al Atlante y se apegó al contrato firmado que tenía en Chivas. Tú tienes la última palabra, haz lo mejor para tu carrera pero el cariño de más de 40 millones de seguidores rojiblancos, ese lo tendrás por siempre en caso de no irte a donde no deseas.

Si te están mandando por alguna rebeldía a un lugar que no quieres ir, es importante que en su momento lo aclares, que tu carrera no tenga manchas de ese tipo y sé que mientras no cambies tus fotos en redes sociales, tu lealtad a Chivas ahí está.

Es importante que le des a la afición claridad en todo este tema, porque la directiva al no salir a decir nada al respecto, como es costumbre en estos casos, solamente deja abierta la especulación y eso es lo peor que puede hacer. No caigas en ese juego, la afición está desesperada y necesitan les des claridad, por respeto a su cariño hacia a ti, porque te tienen ya, como un ídolo y eso no tan fácil se logra en un equipo tan mediático.