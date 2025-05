1.- El día en que toca en la mañanera presumir que la seguridad va de maravilla, los rostros de los funcionarios se ensombrecen de pronto. Les llega la noticia, casi en tiempo real: acaban de ejecutar a la secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Un solo hecho que tira por la borda cualquier discurso e impacta dramáticamente en la percepción. Mano derecha de la jefa de Gobierno. Ataque directo. Funcionaria con acceso a las reuniones matutinas del Gabinete de Seguridad. Querida en Morena, con trayectoria de partido. Asesinada a la hora en que mayor atención pública concentra el Gobierno: durante la mañanera. Si el crimen organizado quería mandar un mensaje, fue clarísimo.

2.- Cuando presumía ante el mundo ser la “domadora” de Trump, aparecieron el gusano barrenador, el tráfico transnacional de huachicol y se reveló en una llamada que el presidente americano había insistido en mandar tropas estadounidenses a combatir el narco en suelo mexicano. Tengo la impresión de que Trump está decidido a hacer estas operaciones antidrogas, que se alinean perfectamente con su discurso y con el perfil del nuevo embajador: a diferencia de otros países, a México no mandó a un amigo empresario ni un aliado político, sino que mandó a un especialista en temas de inteligencia, seguridad, antiterrorismo y narco, que trabajó décadas en la CIA. No es el perfil de un renegociador del T-MEC para un país al que ven como un socio comercial indispensable. Es el perfil de quien viene al país a solucionar un problema en un país al que consideran un riesgo de seguridad nacional. El mensaje está clarísimo.

3.- Estados Unidos le canceló la visa a la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar, y a su cuestionado esposo, Carlos Torres. La Presidenta dice que no sabe por qué, que Estados Unidos no le informó. Grave si es cierto. Habla de que la coordinación-no subordinación es un invento de ella. Y que Estados Unidos sigue sin tenerle confianza. Si, por el contrario, sí sabe por qué le quitaron la visa a la gobernadora y no quiere decir, es porque resulta inconfesable. Mientras, se agolpan los reportes de que fue por temas de lavado de dinero. Y encima, las filtraciones de que pueden seguir otros políticos tienen temblando a medio Morena.

4.- La Presidenta dijo que no se enteró de la negociación de Los Chapitos con el gobierno americano para que 17 familiares fueran recibidos en Estados Unidos. Sinaloa sigue bajo fuego. Ocho meses ya.

5.- La 4T le ha dado todo a la CNTE: derogó la reforma educativa, les abrió la cartera y hasta puso a una de las suyas de secretaria de Educación en el obradorato. Nunca es suficiente. La CNTE, su vieja aliada política, sigue desquiciando: bloqueos en avenidas principales, toma de casetas, ocupación de estaciones del Metro, plantón frente a Palacio Nacional y desde luego, en paro, sin dar clases.

6.- Encima, se estrella el legendario buque escuela Cuauhtémoc en el icónico puente de Brooklyn de Nueva York. Las escenas dramáticas de los marinos en riesgo estrujaron al mundo entero. Luego se difundió que los morenistas habían usado el buque para grabar videos en favor de la elección judicial y de la candidatura de Lenia Batres. Nunca antes había chocado el Cuauhtémoc. Nunca antes el partido en el poder lo había convertido en utilería de campaña.

Y sí, todavía falta la reforma judicial. Va a ser un fracaso. El porcentaje de gente que participará lo exhibirá como un proceso sin legitimidad. No es el pueblo decidiendo cambiar a sus jueces. Es la élite gobernante capturando la impartición de Justicia para alinearla con sus intereses de poder.

Llueve en Palacio. Muchas de las nubes se han venido formando desde el sexenio pasado. Para la Presidenta se ha escondido el Sol y ahora es tiempo de aguaceros.

SACIAMORBOS

Cuentan que amenazaron con cárcel al ciudadano para que se doblara ante Noroña. “Y si quieres, nos peleamos en tribunales… al cabo que en unos meses ya van a ser nuestros”. Es injustificable cualquier agresión, pero no es poco símbolo de los alcances autoritarios del régimen que sea Noroña —que construyó su carrera con base en el insulto y la agresión a políticos rivales— quien ahora se bañe de soberbia victimizándose como el ofendido.