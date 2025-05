En un golpe directo al núcleo operativo del Gobierno de la Ciudad de México, Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron asesinados ayer por la mañana en un ataque armado a plena luz del día, sobre la Avenida Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

Ambos formaban parte del primer círculo político y operativo de Brugada. Y su ejecución representa el ataque más grave contra funcionarios de alto perfil en la Ciudad de México desde el fallido atentado contra Omar García Harfuch en el año 2020.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió poco después de las 07:10 horas, cuando Guzmán estaba al volante de un vehículo estacionado y Muñoz iba a abordarlo. En ese momento, un hombre vestido de blanco se acercó caminando y les disparó. Luego escapó corriendo del lugar, según se observa en un video de seguridad.

Minutos después del crimen, elementos de seguridad hallaron una motocicleta con placas de Querétaro abandonada en calles cercanas. Encontraron también un par de guantes y un cubrebocas. Más tarde, fue localizada una camioneta que también está presuntamente involucrada.

La ruta de fuga habría terminado en Iztapalapa, demarcación donde Brugada forjó su carrera política. Se analiza la posible participación de un tercer vehículo y de más personas involucradas.

El ataque generó conmoción incluso durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la interrumpió para notificarla del hecho. Más tarde, Sheinbaum declaró que “los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia”, y expresó su respaldo a Brugada.

Una hora después, la propia jefa de Gobierno ofreció un mensaje, donde calificó el crimen como “doloroso e indignante”. A Ximena Guzmán la describió como “una mujer maravillosa e incansable” y a José Muñoz como “uno de los colaboradores más inteligentes y comprometidos” de su equipo.

“Me siento muy triste por la pérdida de Ximena... de Pepe. Compartimos muchos años de trabajo y lucha, desde Iztapalapa hasta ahora en el Gobierno de la ciudad”.

El doble asesinato ocurre en medio de una nueva ola de violencia nacional, mientras el Gobierno federal sostiene que los homicidios han bajado 24.9% en los primeros meses del sexenio.

El crimen revive temores sobre la seguridad de los funcionarios públicos en la capital, que históricamente ha sido considerada un bastión con mayores niveles de seguridad frente a otras Entidades.

Hasta el cierre de la edición no se reportaron detenidos ni se ha confirmado el móvil del ataque. Autoridades desplegaron operativos para ubicar a los responsables.

Es el segundo atentado de alto impacto en cinco años

Ayer, la secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Ximena Guzmán, y su asesor cercano, José Muñoz, fueron asesinados a tiros. La agresión se produjo sin que se conozcan hasta ahora amenazas previas ni la identidad de los responsables, lo que ha abierto una línea de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Cinco años antes, el viernes 26 de junio de 2020, Omar García Harfuch —entonces secretario de Seguridad Ciudadana capitalino y hoy titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal— sufrió un atentado de similares características en Paseo de la Reforma, a la altura de Prado Norte, Colonia Lomas de Chapultepec. A las 06:38 horas, un convoy armado lo interceptó cuando se trasladaba en su vehículo oficial. Dos de sus escoltas y una vendedora ambulante que pasaba en un automóvil por el lugar murieron; Harfuch recibió tres impactos de bala de armas de alto calibre, incluida una Barrett .50, y fue dado de alta tras una semana de recuperación.

Ambos incidentes coinciden en el uso de armamento de alto poder y en su aparente vinculación con grupos del crimen organizado. El especialista en seguridad David Saucedo señaló que estos hechos constituyen “mensajes directos” de las organizaciones delictivas para presionar a las autoridades capitalinas. Además, criticó que ni Guzmán ni Muñoz contaran con protección oficial ni vehículos blindados, lo cual atribuye a una negligencia administrativa que facilita la acción de los atacantes.

Durante el primer trimestre de 2025, la Ciudad de México reportó 188 homicidios dolosos —intencionales—, cifra apenas inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024, según datos oficiales. Pese a la disminución marginal, la ocurrencia de atentados de alto impacto contra funcionarios resalta la persistencia de riesgos para los encargados de la seguridad pública y la necesidad de reforzar sus protocolos de protección.

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron atacados en una avenida concurrida. No tenían seguridad. EL UNIVERSAL

Analizan la ruta de escape de los asesinos

Autoridades capitalinas y federales comenzaron con el rastreo de la ruta de escape de los implicados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz hasta la alcaldía Iztapalapa. Además, analizan la presunta participación de un tercer vehículo en el hecho.

Fuentes consultadas refirieron que se realizó un seguimiento de los implicados, quienes presuntamente se dirigieron hasta la alcaldía Iztapalapa, justo en las inmediaciones de Constitución de 1917, tras abandonar las unidades utilizadas en el crimen: una camioneta Nissan Kicks azul y la motocicleta negra con placas de Querétaro.

Durante el rastreo, las autoridades hallaron una camioneta tipo Urvan blanca, la cual contaba con placas sobrepuestas de una Trax, según contaron las fuentes.

En el análisis de inteligencia hasta ahora realizado, la motocicleta cuenta con placas del Estado de Querétaro y como propietario está un hombre identificado como Carlos Jesús, mientras que la Nissan Kicks pertenece a una mujer.

Dichos vehículos fueron asegurados por las autoridades. El primero, es decir, la motocicleta en donde escapó, fue hallada en la calle Rubén Darío 55, en la colonia La Moderna, Benito Juárez; esto es apenas a 500 metros de donde ocurrieron los hechos.

En la zona encontraron un par de guantes negros y un cubrebocas.

La camioneta Nissan Kicks fue hallada entre las calles Reyna Xóchitl y Niños Héroes, Barrio La Asunción, Iztacalco; esto es a 2.7 kilómetros de donde quedó el vehículo Audi en el que viajaba Ximena Guzmán.

Una revisión realizada en el Registro Público Vehicular (REPUVE), en ambos casos arrojó que no cuenta con reporte de robo vigente.

Perfiles

• Ximena Josefina Guzmán Cuevas

Ximena Josefina Guzmán Cuevas era secretaria particular de la mandataria capitalina.

Era licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y cursó una maestría en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, de acuerdo con su declaración patrimonial publicada en la página del Gobierno capitalino.

También se desempeñó como secretaria particular en la alcaldía Iztapalapa, desde septiembre de 2023. Antes tuvo otros cargos públicos en la CDMX, en 2012 se desarrolló como enlace deportivo en la alcaldía Miguel Hidalgo, y en 2010 como coordinadora educativa en Iztapalapa.

En sus redes sociales, Ximena compartía información, videos y publicaciones relacionados con el trabajo diario de la administración capitalina.

También fue una apasionada del deporte, lo que la llevó a realizar cursos como el de Deporte de Alta Competición y Deporte para Todos en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, en La Habana.

• José Muñoz Vega

José Muñoz Vega, coordinador general de asesores de la Jefatura de Gobierno, fue uno de los colaboradores más cercanos a Clara Brugada en su día a día.

Cursó la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y se desempeñó, sobre todo, a lo largo de su vida profesional, como asesor tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo.

Trabajó junto a Clara Brugada por más de una década. Fue coordinador de asesores en la entonces delegación Iztapalapa de 2010 a 2012, cuando ella era jefa delegacional, y de 2018 a 2024, durante el segundo periodo de la ahora mandataria capitalina.

Fue asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México entre septiembre de 2016 y febrero de 2017, así como asesor de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados entre 2015 y 2018.

Muñoz Vega también trabajó como asesor en el municipio de La Paz, Estado de México, así como en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal entre los años 2000 y 2003, y en la Procuraduría Social del Distrito Federal, de 2006 a 2009.

Claudia pide no especular sobre asesinatos

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió no especular sobre el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y afirmó que no se tenía conocimiento de amenazas contra ellos.

“Yo creo que no hay que especular. No tenemos conocimiento (de amenazas); son personas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, no usan ni siquiera vigilancia, nada, son compañeros. Hay que esperar la investigación para conocer la causa y apoyar en todo momento”, señaló.

Sheinbaum indicó que sostendrá comunicación con Brugada y que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estará en contacto permanente con la jefa de Gobierno y con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta fue informada en tiempo real sobre el ataque directo a Guzmán, secretaria particular de Brugada, y a Muñoz, su asesor. Los hechos ocurrieron en la Calzada de Tlalpan, esquina con la calle Napoleón, en la Colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez.

Dos funcionarios de la CDMX fueron asesinados en un ataque directo ocurrido sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Xola del Metro, alcaldía Benito Juárez. EL UNIVERSAL

Así se enteraron en Palacio Nacional

La noticia del asesinato se dio a conocer a través de un comunicado difundido por Clara Brugada en sus redes sociales. Antes de hacerlo público, la jefa de Gobierno lo compartió con Sheinbaum y Harfuch, quienes se encontraban en la Conferencia del Pueblo, celebrada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Durante la exposición de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobre las jornadas de paz, Harfuch recibió una tarjeta informativa y alertó de inmediato a Sheinbaum, quien se retiró brevemente para hacer una llamada. Luego de reincorporarse a su lugar junto a Rodríguez y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, Harfuch les informó sobre lo ocurrido. Minutos después, Sheinbaum confirmó el doble homicidio y dio los nombres de los funcionarios asesinados.

Exigen una investigación por el crimen contra los dos colaboradores de Brugada

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México condenó el doble asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, integrantes del equipo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y exigió una pronta investigación de los hechos.

“La ONU en México lamenta el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios públicos de la Ciudad de México y colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno Clara Brugada. Nuestra solidaridad con sus familias. Recordamos la importancia de una investigación pronta y eficaz”, señaló la dependencia.

A través de redes sociales, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU también condenó y lamentó los homicidios ocurridos en la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez este martes 20 de mayo.

“Nos sumamos a la condena por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina. Acompañamos con profunda solidaridad a sus familias y seres queridos, así como a sus compañeras, compañeros y a las autoridades del Gobierno de México”, señaló ayer.

