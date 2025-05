Tras ganar las elecciones, personajes cercanos a la doctora Claudia Sheinbaum diseminaron en el gremio periodístico la información de que la nueva presidenta reformaría las conferencias mañaneras en Palacio Nacional. Que en ellas se notaría una diferencia con respecto de AMLO. Que iban a ser conferencias de prensa de verdad: más breves, con más sustancia y dándole la palabra a periodistas de verdad, desdibujando poco a poco el ridículo protagonismo de esa pandilla de comunicadores creados al vapor y financiados con dinero público que sirvieron de penosa comparsa a López Obrador.

Es más. Decían que a la presidenta los “youtuberos de la 4T” le daban un poco de pena. Que no le gustaba la dinámica del elogio arrastrado. Que ella era distinta y que una garantía de que las mañaneras iban a cambiar y se iban a convertir en una conferencia de prensa real era que dejaría de organizarlas Jesús Ramírez, el animador de ese circo durante seis años.

Las primeras conferencias de la presidenta Sheinbaum apuntaron en esa dirección. Pero rápido se acabó el impulso. A siete meses de distancia, el circo es el mismo del sexenio pasado. Hablan los mismos, aplauden los mismos y facturan los mismos: se sabe que las preguntas en la mañanera se siguen cotizando como en tiempos de López Obrador, entre 20 y 50 mil pesos para que cualquier comunicador desconocido tome el micrófono y delante de la mandataria denuncie un supuesto caso de corrupción que con tan solo escucharlo, exuda “chayote”. Las “preguntas sembradas” se notan a kilómetros de distancia. Corrupción pura y dura. ¿La presidenta no se da cuenta de esto? ¡Por favor! Tiene demasiada experiencia en la administración pública como para que creamos que todo esto sucede sin que se entere.

No es solo percepción. Hay datos duros. El portal Animal Político difundió a principios de mes un recuento escalofriante: de los 15 medios de comunicación a los que más se les ha dado la palabra en la mañanera de Sheinbaum, 14 son del régimen (ya sea porque se trata de los youtuberos inventados por AMLO, porque son medios de comunicación del gobierno o porque sus dueños están abiertamente vinculados con el partido en el poder).

Para una presidenta que trata de presentarse ante el mundo como una científica moderna y demócrata, esta estadística debería representarle una vergüenza. Si no le avergüenza y no hace nada para cambiar esta dinámica, es porque en el fondo ya le gustó el circo, ya se dejó seducir por el elogio arrastrado y no le da pena exhibir de nuevo sus resortes autoritarios, antidemocráticos y hasta de tolerancia a la corrupción.

SACIAMORBOS

Para amarrar el mismo circo, hasta ella habla más lento que al principio.